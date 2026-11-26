Fue hasta 1863, en plena Guerra Civil estadounidense, cuando el presidente Abraham Lincoln proclamó Acción de Gracias como una celebración nacional anual, con la intención de favorecer la unidad del país. En 1941 se estableció oficialmente el cuarto jueves de noviembre como la fecha de su celebración. Canadá, por su parte, cuenta con su propia tradición de Thanksgiving, que tiene lugar el segundo lunes de octubre.

¿Por qué se come pavo en Thanksgiving?

Uno de los datos más curiosos de esta festividad es que su plato más emblemático posiblemente no estuvo presente en la celebración que le dio origen. No existe evidencia concluyente de que el pavo formara parte del menú de 1621. Es probable que aquella comida incluyera carne de venado, aves silvestres y productos de la cosecha, como el maíz y la calabaza.

Con el paso de los siglos, el pavo ganó protagonismo gracias a su disponibilidad en Norteamérica y a su tamaño, que permitía alimentar a un gran número de personas. Tampoco el tradicional pumpkin pie se preparaba como lo conocemos actualmente. La escasez de ingredientes necesarios para elaborar su masa hacía poco probable que este postre estuviera presente en las primeras celebraciones.

Hoy, el menú de Thanksgiving constituye una expresión de la identidad gastronómica estadounidense, en la que destacan el puré de papa, la salsa de arándanos, el camote y el stuffing, un relleno preparado generalmente a base de pan y hierbas.

Del banquete familiar a un fenómeno cultural

Thanksgiving no gira exclusivamente alrededor de la comida. A lo largo del siglo XX, la festividad incorporó una serie de actividades que terminaron por convertirse en referentes de la cultura popular estadounidense. Entre ellas destaca el Macy’s Thanksgiving Day Parade, que se realiza en Nueva York desde 1924, los tradicionales partidos de fútbol americano y el indulto presidencial al pavo, una ceremonia en la que el mandatario estadounidense perdona la vida de estas aves.

En años más recientes, el concepto de Friendsgiving ha ganado popularidad entre las nuevas generaciones, proponiendo una versión más informal de la celebración en la que los amigos son los protagonistas.

Por otro lado, Thanksgiving también marca el inicio de la temporada de compras navideñas con la llegada del Black Friday, una costumbre comercial que, a diferencia de la festividad que la precede, ha conseguido instalarse en numerosos países.

Más de cuatro siglos después, Thanksgiving es el resultado de una constante transformación histórica, social y cultural. Una celebración que, aunque conserva referencias a su origen agrícola, ha terminado por convertirse en uno de los acontecimientos más representativos del calendario estadounidense.