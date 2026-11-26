El invierno cada vez está más cerca y es una gran oportunidad para tomar una pausa de la rutina diaria, cambiar de aire y sobre todo, desconectarse del ajetreado ritmo de la CDMX. Para lograrlo, no necesitas ir muy lejos, pues existen lugares increíbles a menos de tres horas de la capital que ofrecen spots pintorescos, cabañas rodeadas de bosque y propuestas gastronómicas para todos los gustos.
Escapadas perfectas en esta temporada a menos de 3 horas de CDMX para desconectarte un fin de semana
De hecho, son ideales para disfrutar de un fin de semana sin necesidad de pedir días de vacaciones en tu trabajo. Si ya te estás animando, acá te dejamos cinco propuestas de lugares que puedes considerar para tu próxima escapada invernal con tu persona favorita.
Lugares a menos de 3 horas de CDMX
Bernal (Querétaro)
Bernal es un Pueblo Mágico lleno de colores ideal para pasar un fin de semana con tus personas favoritas. Allí se encuentra uno de los atractivos turísticos más importantes de Querétaro: Peña de Bernal, el tercer monolito más grande del mundo.
¿Qué hacer? Desde Bernal, puedes sumergirte en la Ruta del Arte, Queso y Vino de Querétaro. Además, puedes visitar El Castillo, Finca Freixenet, Museo de la Máscara, Templo de San Sebastián Mártir, el Parque ecoturístico La Canoa, así como spas y temascales, entre otros.
- Traslado aproximado desde CDMX: 2.5 – 3 horas.
Valle de Bravo (Estado de México)
Desde 2005, Valle de Bravo es considerado un Pueblo Mágico del Estado de México. Destaca por rodearse de bosques, montañas y alrededor de la presa Miguel Alemán (lago Avándaro).
¿Qué hacer? Entre sus atractivos se encuentra el lago, en el que puedes hacer paseo en lancha, velero, kayak o esquí acuático. También puedes hacer caminatas en el Parque Monte Alto, visitar el museo arqueológico o caminar por las calles empedradas del centro histórico.
-Traslado aproximado desde CDMX: 2-5 – 3 horas.
Tepoztlán (Morelos)
Ideal para quienes prefieren un ambiente más caluroso. A 17 km de Cuernavaca, este destino turístico favorito de Morelos destaca por ubicarse en una zona natural protegida y en lo alto del famoso cerro Tepozteco, además de su popularidad por los mojitos en diferentes presentaciones.
¿Qué hacer? Puedes visitar la zona arqueológica el Tepozteco, el Museo Carlos Pellicer, el mercado tradicional, realizar senderismo, rappel y disfrutar de la gastronomía tradicional.
-Traslado aproximado desde CDMX: 1.5 horas.
Malinalco (Estado de México)
Un Pueblo Mágico que destaca por su abundante vegetación al pie de las montañas, con calles empedradas y casas multicolores que pueden tomarse como spots increíbles para fotografías. Su cocina local incluye tacos de cecina con chorizo, trucha a la Malinalco o para los más aventados, caldo de iguana o tamales de rana.
¿Qué hacer? Puedes realizar bicicleta de montaña, visitar la capilla de Santa Mónica o caminar por el centro, hacer escalada o parapente y por qué no, pasar un fin de semana en un glamping rodeado de naturaleza.
-Traslado aproximado desde CDMX: 2 – 2.5 horas.
Val’Quirico (Tlaxcala)
Para los amantes del estilo medieval, Val’Quirico es un complejo turístico imperdible. Inspirado en la Toscana italiana, destaca por sus calles empedardas, fachadas de piedra y balcones de hierro forjado dividido en barrios temáticos. Ofrece restaurantes y bares para todos los gustos, con cocina italiana, mexicana, cortes, mariscos, entre otros.
¿Qué hacer? Puedes visitar su centro ecuestre, realizar escritura medieval, visitar el club de tiro, crear tu propio maquillaje, realizar bateo y tiro con arco, entre otros.
-Traslado aproximado desde CDMX: Cerca de 2 horas.
¿Cuál vas a elegir?