De hecho, son ideales para disfrutar de un fin de semana sin necesidad de pedir días de vacaciones en tu trabajo. Si ya te estás animando, acá te dejamos cinco propuestas de lugares que puedes considerar para tu próxima escapada invernal con tu persona favorita.

Lugares a menos de 3 horas de CDMX

Bernal (Querétaro)

En Bernal, Querétaro, se ubica la icónica Peña de Bernal. (Luke Wendling/Getty Images)



Bernal es un Pueblo Mágico lleno de colores ideal para pasar un fin de semana con tus personas favoritas. Allí se encuentra uno de los atractivos turísticos más importantes de Querétaro: Peña de Bernal, el tercer monolito más grande del mundo.

¿Qué hacer? Desde Bernal, puedes sumergirte en la Ruta del Arte, Queso y Vino de Querétaro. Además, puedes visitar El Castillo, Finca Freixenet, Museo de la Máscara, Templo de San Sebastián Mártir, el Parque ecoturístico La Canoa, así como spas y temascales, entre otros.

Traslado aproximado desde CDMX: 2.5 – 3 horas.





Valle de Bravo (Estado de México)

Desde 2005, Valle de Bravo es considerado un Pueblo Mágico del Estado de México. Destaca por rodearse de bosques, montañas y alrededor de la presa Miguel Alemán (lago Avándaro).

¿Qué hacer? Entre sus atractivos se encuentra el lago, en el que puedes hacer paseo en lancha, velero, kayak o esquí acuático. También puedes hacer caminatas en el Parque Monte Alto, visitar el museo arqueológico o caminar por las calles empedradas del centro histórico.

-Traslado aproximado desde CDMX: 2-5 – 3 horas.