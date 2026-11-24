Su conexión con NIZUC Resort & Spa, también parte de Grupo Brisas, me parece especialmente interesante. Aunque cada propiedad tiene una personalidad y una propuesta estética completamente distintas, ambas representan diferentes expresiones de la hospitalidad mexicana: una desde la nostalgia y el glamour del Pacífico, y la otra desde una visión más contemporánea del lujo en el Caribe.

Vilebrequin y la filosofía del eterno verano

Fundada en Saint-Tropez en 1971, Vilebrequin encuentra su inspiración en el estilo de vida mediterráneo.

(Fotografía: Cortesía - Roberto Mendez)

Para entender el universo de Vilebrequin hay que remontarse a 1971, en Saint-Tropez, cuando la Riviera Francesa era el escenario de una forma de vivir el verano mucho más libre, espontánea y desenfadada.

De ahí nace una firma que encontró en los trajes de baño una oportunidad para expresar personalidad. Sus estampados, colores vibrantes y sentido del humor visual son parte de una identidad que, después de más de cinco décadas, sigue siendo reconocible sin necesidad de mostrar un logotipo.

Aunque Vilebrequin es conocida principalmente por sus colecciones masculinas, vale mucho la pena explorar sus propuestas para mujer. Dentro de su universo de colecciones familiares se encuentran piezas que comparten estampados y paletas de color, pero que funcionan perfectamente por sí solas.

Personalmente, me parece que ahí está uno de sus grandes atractivos: son prendas divertidas, con carácter y suficientemente especiales como para convertirse en favoritas de nuestro guardarropa de vacaciones.

En México, donde la cultura de playa ocupa un lugar tan importante en nuestra manera de viajar y convivir, la propuesta de Vilebrequin encuentra un escenario particularmente natural. Su estética conecta con esa tradición de pasar los veranos en familia, disfrutar del mar y hacer de las vacaciones una ocasión especial.

Más que seguir tendencias, la firma ha construido una identidad alrededor de una sensación que todos queremos prolongar: la de estar de vacaciones.

Una pasarela con el Pacífico de fondo

El motivo de mi visita fue una celebración que tuvo lugar en el Sunset Bar de Las Brisas Acapulco, donde Vilebrequin presentó sus diseños en una pasarela al atardecer e inauguró su nueva boutique, la Pink Shop.

El azul del Pacífico, los tonos rosas del hotel y los estampados de la firma francesa componían una escena que bien podría pertenecer a una postal de verano de otra época.

Con el Pacífico como escenario, Vilebrequin celebró su regreso a Acapulco y la inauguración de la Pink Shop.

(Fotografía: Cortesía )

Pero más allá de la moda, el encuentro tuvo un propósito que merece especial atención. Un porcentaje de las ventas realizadas durante el evento se destinó a Ecólogas Azules, un colectivo de mujeres que trabaja en la conservación del entorno natural de Acapulco a través de jornadas de limpieza de playas, reforestación y educación ambiental.

Una iniciativa que cobra sentido cuando hablamos de una marca cuya principal fuente de inspiración es, precisamente, la vida junto al mar.

Mi primera visita a Las Brisas terminó siendo también una oportunidad para mirar Acapulco desde otra perspectiva. Para entender por qué su estética sigue siendo tan especial, por qué su historia continúa despertando curiosidad y por qué vale la pena regresar a los destinos que han marcado nuestra propia cultura del verano.

Y es que, entre la Riviera Francesa y el Pacífico mexicano, descubrí que el verano tiene un idioma propio. Uno que se habla entre colores, días junto al mar y esa maravillosa sensación de no tener demasiada prisa por estar en otro lugar.