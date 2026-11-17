Quienes se hospedan en esta propiedad pueden disfrutar de todas las instalaciones de Secrets Moxché Playa del Carmen, así como de las áreas exclusivas de Impression Moxché, como el beach club Sea Side, con un restaurante donde es posible desayunar, comer o disfrutar de un cóctel a unos pasos del mar; Main Pool and Bar, ubicado en el primer piso y rodeado de espectaculares albercas infinitas, y Rooftop Cielo, que ofrece una impresionante vista panorámica desde el noveno piso. A esta propuesta se suma una oferta gastronómica del restaurante Teodoro, que ofrece un menú degustación de siete tiempos y una experiencia de alta cocina.

En las habitaciones, además de la belleza de su diseño, espectaculares vistas y sus dos jacuzzis —uno en el interior y otro en el balcón—, los huéspedes eran sorprendidos con una cortesía personalizada integrada por bombones y una flor de cempasúchil elaborada completamente con chocolate.

El chef Jersai Miranda y el sommelier Alonso Lázaro crearon el banquete 7 Almas en el restaurante Dos Almas (Fotografía: Cortesía )

Para conmemorar el Día de Muertos, el chef Jersai Miranda, en coordinación con el sommelier Alonso Lázaro, diseñaron el banquete 7 Almas, presentado en el restaurante Dos Almas. A través de un menú de siete tiempos, cada platillo se convirtió en una invitación a redescubrir los sabores arraigados en la memoria colectiva mexicana, con preparaciones que buscaban evocar, a través de la comida tradicional, a quienes ya no están con nosotros.

Entre las propuestas destacó El Florecer, un platillo integrado por un aguachile de chile manzano y mandarina con cempasúchil. Para El Renacer, se eligió un mextlapique ancestral con un filete de pesca del día envuelto en hoja de plátano, acompañado de mole blanco y una ensalada de quelites. A estos tiempos se sumó El Fuego Eterno, que presentó un filete de res con recado negro y puré de huitlacoche. En el apartado de postres también hubo propuestas fuera de lo convencional, como una tarta de foie gras con mole negro y helado de pan de muerto.

Fotografías: Cortesía

La noche del 2 de noviembre llegó el momento de disfrutar El Jardín de las Almas, una experiencia que involucró a los huéspedes en la tradición de recordar y celebrar a nuestros seres queridos. A través de un recorrido por ofrendas de distintas regiones del país, los asistentes conocieron cómo se conmemora el Día de Muertos en estados como Oaxaca, Yucatán y Nuevo León. Durante la velada, los turistas pasaron de una región a otra para descubrir sus particularidades culturales, desde la gastronomía, la música y los bailes típicos. Esa noche concluyó con un espectáculo de drones formando figuras en la oscuridad del cielo.

La celebración también reservó un espacio para las tradiciones internacionales con un concurso de disfraces organizado en el club nocturno Gypsy. La magia de este lugar está en su ubicación, ya que su entrada está oculta detrás del mostrador de la farmacia, al estilo de la época de la prohibición. De hecho, para ingresar, los visitantes deben descubrir la palabra clave que abre sus puertas y da paso a una noche de música y baile.