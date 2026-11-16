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El spa está integrado al entorno, con lo que gran parte de la experiencia tiene lugar al aire libre. Su circuito de hidroterapia propone pasar por distintas temperaturas, ya sea entre albercas, en el hammam, la sauna o a través de una inmersión fría. El cambio se siente inmediatamente en el cuerpo: calor, frío, vapor y otra vez agua; el objetivo no es que parezca una rutina, sino que la idea parece ser dejarse llevar por esas sensaciones.

Masajes y tratamientos son el último toque de una experiencia ya de por sí elevada. Las áreas de descanso miran hacia los árboles y, en la noche, las albercas iluminadas y el fuego cambian por completo la atmósfera. Es fácil pasar varias horas ahí sin apenas notarlo.



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Una pausa alrededor de la mesa

Algo similar sucede con la gastronomía. Sentarse a la mesa tampoco se siente como una pausa entre actividades, sino como otra parte del viaje. La cocina parte de ingredientes de temporada y productos locales en una propuesta que encuentra inspiración dentro y fuera de México.

Pero comer aquí también tiene mucho que ver con dónde sucede. Puede ser un desayuno largo, una comida alrededor del grill o una cena cuando ya cayó la noche. También hay picnics en el bosque y cenas privadas sobre una plataforma que flota en el lago. Cambia el escenario, pero se mantiene esa sensación de que no hay demasiada prisa por levantarse de la mesa.



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Al final, el bienestar en Rodavento aparece en momentos bastante simples: entrar al agua caliente después de caminar por el bosque, quedarse un rato más junto al fuego o alargar una sobremesa mientras empieza a caer la tarde. Son pequeños cambios de ritmo que, durante unos días, hacen que las horas se sientan distintas. ¿No es ese el lujo de tomar una pausa?