Es posible que nunca salgas de tu habitación

Las suites swim-out conectan la terraza directamente con una alberca semi privada. (Fotografía: Cortesía )

Con un total de 498 habitaciones bastante amplias y con un diseño exclusivo, SLS sabe que el descanso es más que solo llegar a dormir. La gran variedad de alojamientos están muy bien pensados para los diferentes perfiles de visitantes. Desde las suites swim-out, conectadas directamente a una increíble alberca semi privada desde tu terraza, hasta los rooftops con jacuzzis privados e hipnotizantes vistas en tonos de azul.

Estos lujos no se quedan solamente en la arquitectura, trascienden en los detalles casi invisibles que acompañan el confort. La limpieza de los cuartos es meticulosa y te garantiza un lugar impecable en el momento que regreses de la playa.

Por si fuera poco, se suma un servicio al cuarto que rompe con el estándar de la hotelería tradicional. En SLS, pedir la cena o el desayuno en la habitación no quiere decir que baje la calidad. Los alimentos mantienen la misma excelencia, presentación y temperatura que los platos que salen de sus exclusivas cocinas. El room service es una verdadera experiencia de cena privada.

El paseo culinario de SLS

El chef Andreas Trilk lidera la propuesta de 17 restaurantes y bares del resort. (Fotografía: Cortesía )

Si por algo es reconocido SLS en el mundo, es por su muestra gastronómica, su gran diseño de interiores y el trato VIP. SLS Playa Mujeres lleva esto a un nivel superior con 17 restaurantes y bares distintivos. Bajo la curaduría y visión del Director Culinario del resort, el chef Andreas Trilk, la propuesta gastronómica destaca por respetar la autenticidad de cada región: desde las técnicas japonesas, pasando por las pastas artesanales, el fuego del Mediterráneo, hasta por supuesto las delicias mexicanas. En cada espacio encuentras una estética y gastronomía propia, para dar una experiencia mucho más allá de cualquier cocina tradicional. La experiencia se complementa con una amplia mixología de autor elaborada con ingredientes locales y frescos, junto a destilados premium como Grey Goose, Tequila Patrón, St-Germain y Bacardi. La variedad de opciones va desde bebidas botánicas para disfrutar frente al mar o destilados más sofisticados para la noche.

Hay muchas formas de relajarse y SLS Playa Mujeres tiene todas

Fotografía: Cortesía

Más allá de la estancia acogedora y la oferta gastronómica, encontrar su increíble playa de arena blanca y las múltiples albercas de diseños extraordinarios es una experiencia que nadie debe dejar pasar. Y para quienes buscan un respiro mental o físico... o ambos, hay más espacios para disfrutar. Los gimnasios con vista al Caribe, el spa con tratamientos integrales y una diversidad de albercas interiores con distintas temperaturas logran reconectar cuerpo y mente para dejar atrás el ruido del exterior.

SLS tiene presencia en los destinos con más glamour del mundo, desde Beverly Hills y Miami hasta Dubái y Las Bahamas. SLS Playa Mujeres llega con toda esa herencia y se adapta a la magia de Quintana Roo. No es un hotel más, es un universo nuevo perfectamente diseñado para entregarse al disfrute y relajación en su máxima expresión.