Tipos de cultivo de arroz

1. Arroz de regadío. Se cultiva en parcelas niveladas con control artificial del nivel de agua. Es el sistema más productivo. Representa la mayor parte de la producción mundial. Regiones: China, India, Vietnam, Indonesia, Tailandia, España, Italia y Estados Unidos.

2. Arroz de secano de tierras bajas. Se cultiva en zonas llanas o valles que se inundan naturalmente, sin infraestructura de riego artificial. Regiones: Bangladesh, India, Camboya, Laos, Birmania, Nigeria, Sierra Leona, Guinea-Bisau.

3. Arroz de secano de tierras altas. Se siembra en laderas o terrenos sin terraplenes ni inundación, dependiendo de la lluvia directa. Es el sistema menos productivo. Regiones: Filipinas, Laos, Brasil, Costa de Marfil, Guinea-Bisau y algunas zonas andinas de Sudamérica.

4. Arroz de aguas profundas. Se cultiva en zonas propensas a inundaciones prolongadas. Tienen tallos que se alargan rápidamente para mantener las hojas fuera del agua. Regiones: Bangladesh, India, Birmania, Camboya, Vietnam y Tailandia.

5. Cultivo en terrazas. Sistema adaptado a laderas y terrenos montañosos, donde se construyen plataformas escalonadas para retener el agua. Tiene gran valor paisajístico, cultural y de conservación de suelos en pendientes. Regiones: Filipinas, Indonesia, Vietnam, China y Nepal.

Fotografía: Cortesía

Receta: Risotto de hongos deshidratados

Ingredientes (para 4 personas):

30 g de hongos deshidratados

300 g de arroz (Carnaroli o Arborio)

1 litro de caldo de verduras (caliente)

50 ml de vino blanco seco

1 cebolla picada fina

1 diente de ajo picado

50 g de mantequilla (en dos partes)

50 g de queso parmesano rallado

Aceite de oliva, sal y pimienta

Elaboración:

1. Hidratar los hongos en agua caliente durante 15 minutos. Pasado el tiempo, colarlos y guardar el agua sobrante, que debe calentarse mezclada con el caldo de verduras.

2. En una sartén grande, sofreír la cebolla y el ajo con aceite de oliva y una de las dos partes de mantequilla.

3. Una vez listo el sofrito, añadir y tostar el arroz antes de añadir el vino blanco. Remover hasta que evapore todo el vino.

4. Cocinar añadiendo el caldo caliente poco a poco y removiendo sin parar entre 18 y 20 minutos.

5. Apagar el fuego e incorporar el resto de la mantequilla y el parmesano, y remover hasta alcanzar la textura deseada. Dejar reposar 2 minutos y servir.

6. Dejar reposar otros 5 minutos con un trapo de algodón sobre la cazuela.

