Domingos de brunch en Hyatt Regency Mexico City

Un brunch dominical en Polanco con estaciones de mariscos, cortes de carne, panadería y una irresistible selección de postres. (Cortesía)

El atrio principal del Hyatt Regency Mexico City es el escenario de uno de los brunches dominicales más seductores de Polanco. Sus distintas estaciones reúnen sabores de diversas latitudes, productos frescos y platillos preparados al momento. Disponible al público de una a cinco de la tarde, el abanico de opciones incluye fruta fresca, pan recién horneado, quesos y charcutería, además de una barra de ostiones y ceviches, comida española y mexicana y una sección dedicada a los cortes de carne. Mención especial merece la selección de postres, con delicias como pastel de tres leches, cheesecake vasco, tartas de fruta, éclairs y tiramisú, que pueden acompañarse con jugos naturales, mimosas, distintos spritz, vinos o cocteles clásicos. El brunch tiene un precio de 1,800 pesos por persona y es una excelente alternativa para quienes buscan disfrutar de un domingo sin bajón.

@rulfomx

Handshake Cariño

Una experiencia exclusiva para 12 personas que explora los destilados mexicanos a través de un menú degustación de cocteles y pequeños bocados. (Cortesía)

Doce personas —distribuidas en tres barras— tienen cabida en este nuevo espacio creado por los mismos socios de Handshake Speakeasy, el bar que desde 2023 se ha mantenido entre los tres mejores del mundo según The World’s 50 Best Bars. Este exclusivo concepto nace de la idea de enaltecer los destilados mexicanos mediante un menú degustación de cocteles —acompañado de unos cuantos bocados— que pueden servirse tanto en una copa o un vaso como en un plato, para disfrutarse como si fueran una sopa o un postre. La estética minimalista del interior, que por momentos transporta a los visitantes a Japón, contrasta con una playlist que recorre a grandes exponentes de la música mexicana, desde Luis Miguel y Natalia Lafourcade hasta Los Ángeles Azules. Lo mejor de la noche es la oportunidad de conocer más sobre pequeños productores mexicanos y sus productos, de la mano de un equipo que pone todo su empeño en convertir las dos horas de visita en una experiencia memorable. ¿Antojo de algo más? La velada puede cerrarse con un coctel clásico, también preparado con destilados mexicanos.

@handshake_bar

Los Pacientes

En la colonia Doctores, esta taquería recupera la esencia de los tacos tradicionales con suadero, lengua, tripa y un ambiente relajado. (Cortesía )

Parte del encanto de disfrutar unos buenos tacos está en compartir la mesa con amigos cercanos, en un ambiente relajado y divertido. Ubicado en la colonia Doctores, este establecimiento rescata el concepto de las taquerías de antaño con sus mesas y sillas de metal, una barra detrás de la cual trabaja el equipo de cocina y una playlist que celebra la música de banda y mariachi. Detrás de la propuesta gastronómica están los chefs Bernardo Bukantz y Mario Malvaez, quienes han creado un menú que da protagonismo a los tacos —los de suadero, diezmillo, lengua, tripa y roast beef son imperdibles—, pero que también incluye quesabirrias, quesadillas, burritos, alambres y volcanes. Los frijolitos con tostadas que se sirven como botana abren paso al festín. Para acompañar, hay aguas frescas, cervezas y cocteles como el Malillo, un carajillo preparado con agua de horchata. ¿Por qué se llama así? Porque El Malilla es uno de los socios del lugar y también ha querido dejar su sello en el concepto.

@lospacientes.cdmx

La Sotomayor

La cantina moderna que abrió sus puertas en 2024 en Polanco ha llegado a la colonia Roma con la misma propuesta: conservar las tradiciones mexicanas, pero con un diseño, servicio y ambiente adaptados a una nueva generación. Su narrativa histórica conecta el reino de la Nueva Galicia del siglo XVII —territorio que hoy comprende los estados de Jalisco, Nayarit, Aguascalientes y Zacatecas— con los platillos clásicos de cantina: desde botanas para compartir —aguachiles, chorizo a la sidra, ceviches, quesos y aceitunas— hasta opciones más contundentes, como tuétanos, chamorro y una amplia selección de tacos. Al frente de la cocina está el chef Atzin Arrevillaga, quien se asegura de que los comensales disfruten al máximo de la experiencia, tanto en la planta baja —con un ambiente más tranquilo, ideal para conversar— como en la planta alta —más animada y con distintos momentos de música en vivo—. Entre las bebidas destacan los Milagritos, cocteles preparados con destilados como tequila y mezcal, servidos en originales y divertidos vasos que recuerdan a las veladoras encendidas a los santos para pedir favores. Otro de los grandes atractivos es el menú «all you can eat», disponible de una a ocho de la noche por 389 pesos por persona, horario en el que los destilados y la coctelería también están al 2 × 1.

Una cantina mexicana contemporánea en la Roma que combina botanas tradicionales, cocteles con tequila y mezcal y música en vivo. (Cortesía - Rodrigo Zamora)

@lasotoroma