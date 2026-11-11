Más allá de su diseño, uno de sus grandes atractivos es su propuesta gastronómica, donde también está presente el trabajo creativo de Hinostroza. Y es imposible no enamorarse de su propuesta wellness: Calma Spa, un espacio que combina técnicas contemporáneas de cuidado corporal y facial con rituales inspirados en tradiciones ancestrales mayas y productos naturales.

ARCA: el ingrediente principal de la selva

Pero vayamos al verdadero motivo de este viaje. Fuera de Casa Malca, del lado selvático de la carretera de la playa de Tulum, está ARCA, el restaurante del que José Luis Hinostroza es chef ejecutivo y propietario. Si existe un lugar capaz de justificar por sí solo una escapada gastronómica a este destino, es este.

ARCA ha construido su identidad en torno a la cocina de fuego, los ingredientes locales y una interpretación contemporánea de los sabores de la península de Yucatán. La trayectoria de Hinostroza podría intimidar a cualquiera: pasó por cocinas como Alinea, El Celler de Can Roca y Noma.

José Luis Hinostroza, chef ejecutivo y propietario de ARCA, con paso por Alinea, El Celler de Can Roca y Noma. (Fotografía: Cortesía )

La experiencia comienza desde que entras: mesas de madera oscura, luz tenue, velas y ese espíritu de la selva que vuelve todo más místico. El ambiente es relajado, íntimo y ligeramente misterioso; lo bastante sofisticado para una cena especial, pero sin la rigidez que a veces vuelve frío un restaurante. Y entonces llega la comida.

El menú está pensado para compartir y explorar ingredientes y texturas. El pulpo al pastor, el tuétano asado, el taco de cangrejo de concha suave y los camarones de Campeche a las brasas reflejan la personalidad de su cocina. Es un viaje de sabores que no intenta disfrazar la cocina mexicana para hacerla parecer sofisticada. Al contrario: encuentra el lujo precisamente en sus raíces. ARCA no necesita anunciar constantemente lo extraordinario que es; simplemente lo demuestra.

La coctelería también tiene algo que decir

ARCA es cocina de fuego e ingredientes locales en el lado selvático de la carretera de la playa de Tulum. (Fotografía: Cortesía )

Sería injusto hablar de ARCA sin dedicarle un espacio a su barra, porque aquí los cócteles no son un extra, sino una extensión del mismo universo creativo. Su programa de coctelería, CICLOS, desarrollado por Carlos Mora y Edson Sánchez en colaboración con Hinostroza, se inspira en las etapas de vida de la flora de la selva: semillas, hojas, flores y frutos. Desde el Bees and Pollen, elaborado con flor de mayo, miel de abeja melipona y xtabentún, hasta el Mayan Fizz, que incorpora hoja de lima maya, cada bebida construye su propio diálogo, y esa conversación es deliciosa y refrescante.

Lo que hace especial a ARCA no es solo la ejecución de sus platillos, sino la manera en que Hinostroza logra conectar el entorno, a los productores locales y la propuesta gastronómica de México en una experiencia contemporánea. En cada bocado se distingue el carácter de José Luis, pero también su lado sensible. Hablar con él es un deleite para la inteligencia: hay técnica, investigación y una evidente curiosidad por todo lo que lo rodea.

Visitar Tulum desde su mirada permite descubrir una faceta distinta del destino, una donde la creatividad no se limita al arte o al paisaje, sino que también aparece en un plato o en un cóctel. Al final, nos llevamos cuatro días de conversaciones, arte, descanso y una de esas experiencias gastronómicas que permanecen en la memoria mucho después de volver a casa. Definitivamente, el sabor de ARCA merece convertirse en el motivo de un viaje al sur de México.