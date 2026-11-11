Día del Churro 2026: Acá 4 lugares en CDMX para comer los mejores

Crujientes por fuera, suaves por dentro… los churros son un antojo que nunca pasa de moda y que todos disfrutamos acompañados de una buena taza de chocolate caliente o café. Si eres fan de este popular aperitivo de la gastronomía hispanoamericana y mundial, buenas noticias porque este 11 de noviembre tiene su propia celebración: el día del churro.
Desde el tradicional, hasta opciones gourmet, acá una perfecta oportunidad para celebrar el Día del Churro y darte tu gustito culposo en cuatro lugares en CDMX.
Publicidad
Lugares para comer churros en CDMX
El Moro
Reconocida como la primera churrería de América y desde 1935, la Churrería El Moro ha deleitado con esta pieza y sus variedades a chicos y grandes. Para esta celebración que casualmente se da en el 11 del mes 11, El Moro tendrá una dinámica especial: 11 churros de azúcar y canela + 1 de pilón por $111.00 pesos. Será válida en todas las sucursales en México.
Dónde: Consulta sus sucursales aquí . Horarios: Varía según la sucursal.
Churrería Porfirio
Destacan por elaborarlos con altos estándares de calidad y con harina 100% de trigo, sin conservadores ni aditamentos. Imperdible disfrutarlos con una buena taza de chocolate caliente o un café, que combinan notas a madera, cacao y moras.
Dónde: Consulta sus sucursales aquí . Horarios: Varía según la sucursal.
Chu - Cho
Se especializan en la preparación y personalización de ricos churros al gusto de cada persona. Ofrecen dos versiones: el clásico estirado (tradicional espolvoreado con azúcar) y la especialidad de la casa, el lazo, que puede incluir cobertura y toppings.
Dónde: Consulta sus sucursales aquí . Horarios: Varía según la sucursal.
Churrería General de la República
En el corazón de Coyoacán se ubica este lugar idealpara los amantes de los churros. Destaca por su variedad de churros, desde los clásicos cubiertos de azúcar, hasta los de canela y opciones gourmet que incluyen relleno de mermeladas, chocolate o cremoso helado.
Dónde: Av. Francisco Sosa 1, Del Carmen, Coyoacán. Horarios: De lunes a jueves de 09:00 a 23:00 horas y de viernes a domingo de 09:00 a 23:30 horas.