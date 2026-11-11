Día del Churro 2026: Acá 4 lugares en CDMX para comer los mejores

Lugares para comer churros en CDMX

El Moro

Reconocida como la primera churrería de América y desde 1935, la Churrería El Moro ha deleitado con esta pieza y sus variedades a chicos y grandes. Para esta celebración que casualmente se da en el 11 del mes 11, El Moro tendrá una dinámica especial: 11 churros de azúcar y canela + 1 de pilón por $111.00 pesos. Será válida en todas las sucursales en México.

Dónde: Consulta sus sucursales aquí .

Horarios: Varía según la sucursal.





Churrería Porfirio

Destacan por elaborarlos con altos estándares de calidad y con harina 100% de trigo, sin conservadores ni aditamentos. Imperdible disfrutarlos con una buena taza de chocolate caliente o un café, que combinan notas a madera, cacao y moras.

Dónde: Consulta sus sucursales aquí .

Horarios: Varía según la sucursal.





Chu - Cho



Se especializan en la preparación y personalización de ricos churros al gusto de cada persona. Ofrecen dos versiones: el clásico estirado (tradicional espolvoreado con azúcar) y la especialidad de la casa, el lazo, que puede incluir cobertura y toppings.

Dónde: Consulta sus sucursales aquí .

Horarios: Varía según la sucursal.





Churrería General de la República

Imagen de carácter ilustrativo. (bhofack2/Getty Images/iStockphoto)

En el corazón de Coyoacán se ubica este lugar idealpara los amantes de los churros. Destaca por su variedad de churros, desde los clásicos cubiertos de azúcar, hasta los de canela y opciones gourmet que incluyen relleno de mermeladas, chocolate o cremoso helado.

Dónde: Av. Francisco Sosa 1, Del Carmen, Coyoacán.

Horarios: De lunes a jueves de 09:00 a 23:00 horas y de viernes a domingo de 09:00 a 23:30 horas.

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