El arranque del espectáculo estuvo a cargo de Pesca Pacífico, con un impecable ronqueo de atún, una muestra de técnica y frescura absoluta frente a los comensales. Sin aviso, llegó un clímax de sabores y texturas que anticipaba una gran noche.

The Chainsmokers puso a bailar a todos en el escenario de Central Beach, tras el show de drones sobre el cielo del Caribe. (Fotografía: Cortesía )

La temperatura siguió subiendo con un fire performance y coreografías que encendieron la energía de todos antes de los actos principales. Después llegó el momento de mirar al cielo del Caribe para disfrutar de un show de drones muy bien coreografiado, que sirvió de preámbulo para subirle aún más a los decibeles. The Chainsmokers apareció bajo las estrellas en el escenario de Central Beach y puso a todos a bailar en un solo coro, con un setlist que, según ellos mismos, ha hecho vibrar las fiestas de Las Vegas. Quienes tuvieron el privilegio de estar ahí lo confirman.

Sábado 31: la fiesta de la sabrosura

El sábado, "La fiesta de la sabrosura", como fue bautizada, trajo de nuevo los sabores y la coctelería de SLS, pero con una atmósfera circense. En la entrada había actos de malabarismo, personas en zancos y acróbatas haciendo figuras aéreas sobre estructuras en forma de espiral. En lo musical, arrancó DJ El Brujo, quien hechizó al público y lo hizo bailar con beats fusionados con la cultura mexicana.

Li Saumet, vocalista de Bomba Estéreo, encendió "La fiesta de la sabrosura" con su fusión electro-tropical. (Fotografía: Cortesía )

El acto principal fue Bomba Estéreo, que prendió fuego al escenario con la voz inigualable de Li Saumet y unas letras que todos coreaban y bailaban. Nadie pudo quitarle la mirada a Li, quien salió con un vestido amarillo adornado con chaquiras en patrones artesanales, acompañada de gráficos psicodélicos en las pantallas y de su inconfundible fusión electro-tropical. La banda colombiana regaló un concierto lleno de euforia. El cierre llegó cuando el cielo se iluminó de colores con un show de pirotecnia que dejó a todos sorprendidos al final de una noche eufórica.

Ese fin de semana dejó claro que SLS Playa Mujeres no solo llegó para ofrecer camas de descanso y un todo incluido de alto nivel, sino para convertirse en el escenario de las mejores noches del Caribe.