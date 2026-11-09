Adiós a las inauguraciones de hotel con guion predecible, tono solemne e invitados "exclusivos". SLS Playa Mujeres decidió cambiar las reglas y hacer lo que mejor sabe: una fiesta épica. Del 29 al 31 de octubre, el hotel se convirtió en el centro de atención con la primera edición de Taste of SLS, un evento donde confluyeron espacios culinarios, mixología y música internacional en una celebración espectacular.
Taste of SLS: alta gastronomía, hedonismo y beats frente al mar Caribe
Jueves 29: la cena de Dario Cecchini
Todo comenzó con una experiencia exclusiva a cargo de la leyenda italiana Dario Cecchini, quien tomó la parrilla de Unión, el steakhouse del resort, con un menú especial de cuatro tiempos. La cena fue una oda a la carne y a la tradición de la Bistecca Fiorentina: el ritual de compartir la mesa con amigos y familia, con ingredientes de la más alta calidad. Para cerrar la noche, Unión nos sorprendió con una cascada de champagne que la convirtió en una fiesta muy al estilo Gatsby.
Viernes 30: el festival
La noche del viernes, la inauguración se convirtió oficialmente en un festival. Unas esfinges doradas daban la bienvenida en la entrada y un cóctel recibía a los asistentes mientras desfilaban por una alfombra roja rumbo a un encuentro gastronómico a pie de playa. Marcas como Bacardi, Grey Goose, Tequila Patrón y St. Germain se sumaron a 17 restaurantes y bares listos para ofrecer experiencias más allá de la cocina y la mixología tradicionales. Las estaciones nos llevaron de la auténtica cocina italiana de Fi'lia, con pasta hecha a mano, a los sabores mediterráneos con toques orientales de Cleo, y de ahí al espíritu de una taberna neoyorquina en Hudson Tavern, para terminar de nuevo con el chef Cecchini atendiendo él mismo a los invitados.
El arranque del espectáculo estuvo a cargo de Pesca Pacífico, con un impecable ronqueo de atún, una muestra de técnica y frescura absoluta frente a los comensales. Sin aviso, llegó un clímax de sabores y texturas que anticipaba una gran noche.
La temperatura siguió subiendo con un fire performance y coreografías que encendieron la energía de todos antes de los actos principales. Después llegó el momento de mirar al cielo del Caribe para disfrutar de un show de drones muy bien coreografiado, que sirvió de preámbulo para subirle aún más a los decibeles. The Chainsmokers apareció bajo las estrellas en el escenario de Central Beach y puso a todos a bailar en un solo coro, con un setlist que, según ellos mismos, ha hecho vibrar las fiestas de Las Vegas. Quienes tuvieron el privilegio de estar ahí lo confirman.
Sábado 31: la fiesta de la sabrosura
El sábado, "La fiesta de la sabrosura", como fue bautizada, trajo de nuevo los sabores y la coctelería de SLS, pero con una atmósfera circense. En la entrada había actos de malabarismo, personas en zancos y acróbatas haciendo figuras aéreas sobre estructuras en forma de espiral. En lo musical, arrancó DJ El Brujo, quien hechizó al público y lo hizo bailar con beats fusionados con la cultura mexicana.
El acto principal fue Bomba Estéreo, que prendió fuego al escenario con la voz inigualable de Li Saumet y unas letras que todos coreaban y bailaban. Nadie pudo quitarle la mirada a Li, quien salió con un vestido amarillo adornado con chaquiras en patrones artesanales, acompañada de gráficos psicodélicos en las pantallas y de su inconfundible fusión electro-tropical. La banda colombiana regaló un concierto lleno de euforia. El cierre llegó cuando el cielo se iluminó de colores con un show de pirotecnia que dejó a todos sorprendidos al final de una noche eufórica.
Ese fin de semana dejó claro que SLS Playa Mujeres no solo llegó para ofrecer camas de descanso y un todo incluido de alto nivel, sino para convertirse en el escenario de las mejores noches del Caribe.