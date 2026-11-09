L.S.: Para la creación de Chivas Regal C16 x Charles Leclerc desafiaste a Sandy Hyslop a crear una mezcla de 16 whiskies diferentes, cada uno de al menos 16 años. A cambio, él te desafió a crear un juego de estrategia. ¿Cuál fue tu primera reacción ante este desafío?

C.L.: Me entusiasmó muchísimo, porque la estrategia es algo muy común en ambos mundos. Ya sea en un juego o en el mundo del whisky, todo consiste en tomar las decisiones correctas, adelantarse a los acontecimientos e intentar anticipar el resultado. Es parecido a la mentalidad que tienes cuando juegas al ajedrez, un juego que personalmente me encanta.

El reto de crear mi propio juego de estrategia fue realmente increíble. Junto con el equipo de Chivas, tuvimos distintas ideas y pensamos en cómo podíamos hacerlo relevante para mi mundo. El número 16 es muy especial para mí, así que partimos de ese número y pensamos en cómo podíamos crear algo significativo que yo también disfrutara. De ahí nació SE!ZE. El juego se inspira en la palabra francesa seize, que significa dieciséis. Es un juego muy interesante, disfruté mucho creándolo y ahora también disfruto mucho jugando. Acabo de volver de vacaciones y he pasado mucho tiempo jugando con mi hermano menor, que se está volviendo muy bueno.

Chivas Regal C16 x Charles Leclerc reúne 16 whiskies de al menos 16 años de añejamiento cada uno, en una edición limitada. (Fotografía: Cortesía)

L.S.: Ahora que el mundo puede ver el resultado de ambos desafíos, Chivas Regal C16 x Charles Leclerc y SE!ZE, ¿crees que todavía hay margen para perfeccionar alguno de los dos?

C.L.: Como persona –y Chivas Regal es muy similar en ese sentido–, no puedes depender demasiado del pasado. Cuando algo está terminado, siempre piensas en qué puedes hacer después. Esa ha sido nuestra mentalidad. Siempre he sido bastante perfeccionista, así que procuro mejorar y ajustar las cosas continuamente. Siempre hay aspectos que se pueden hacer de otra manera, pero estoy extremadamente satisfecho con los resultados de estos dos proyectos porque, al final del día, realmente me representan.

En ellos está mi visión combinada con la herencia de Chivas y eso es también lo que respeto tanto. Chivas lleva muchísimos años en el mundo del whisky, pero para la marca nunca es suficiente. Siempre mira hacia el futuro, innova y crea cosas nuevas. Crear conmigo un producto que nunca se había hecho antes fue algo que disfruté mucho.

L.S.: El pasado 1 de septiembre te enfrentaste a Hikaru Nakamura, gran maestro de ajedrez estadounidense, en una partida de SE!ZE previa al Gran Premio de Italia. ¿Qué tipo de preparación requirió este encuentro?

C.L.: Hice todo lo posible por entrenar tanto como pude para no quedar demasiado mal contra Hikaru. Es absolutamente increíble jugando al ajedrez y la pasé un poco mal, pero estuve esperando con muchas ansias ese día. Aprendí mucho sobre SE!ZE, pero también sobre ajedrez y, sobre todo, pude conocerlo mejor como persona; es alguien muy interesante y a quien respeto mucho.

Leclerc, embajador global de Chivas Regal, dice que Crystalgold encaja con la coctelería y el ambiente mexicano. (Fotografía: Cortesía )

L.S.: Sabemos que Chivas Regal Crystalgold se lanzó anteriormente y que la categoría ha crecido mucho en México. ¿Qué crees que resulta atractivo de este producto específico para las nuevas generaciones de consumidores de whisky?

C.L.: En primer lugar, tengo que decir que me encanta México. He estado allí varias veces y he pasado varias celebraciones de Año Nuevo en el país. Tengo un grupo de amigos muy bueno en México. Cuando quieres pasar un muy buen momento con amigos, no hay mejor lugar que México. Creo que Chivas Regal Crystalgold encaja muy bien en el mundo de los cocteles, lo cual combina con el ambiente mexicano, al menos con el que he vivido cuando he visitado el país. Esa es una de las razones por las que creo que conecta tan bien.

L.S.: Con Chivas Regal Crystalgold, la marca ha reinterpretado algo clásico con una perspectiva moderna. ¿Hay algo de ti mismo que hayas reinterpretado o hecho evolucionar con el tiempo?

C.L.: Creo que muchas cosas, pero no creo que sea algo específico de mí. Creo que esa es la historia de la vida. Tienes que recordar de dónde vienes, pero, a través de todas las experiencias que vives, te conviertes en la persona que llegas a ser. Las lecciones que has aprendido, las experiencias que has vivido, las cosas que puedes controlar y las que no puedes controlar construyen tu carácter.

Creo que eso es muy similar a lo que Chivas intenta hacer. Siempre miran hacia el futuro e intentan ser la mejor versión de sí mismos, sin olvidar sus raíces ni por qué la gente quiere tanto el producto. Eso es muy parecido a lo que intento hacer como piloto. Recuerdo mi amor por este deporte y cuáles son mis características fundamentales, pero siempre miro hacia el futuro, tratando de perfeccionar las cosas y de convertirme en un mejor piloto de carreras y en una mejor persona.