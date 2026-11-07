En Mérida, la capital yucateca, la historia no solo se visita, también puede habitarse. Kahal propone hacerlo desde el interior de una casona colonial restaurada durante más de tres años, cuyos detalles ofrecen una mirada contemporánea de la hospitalidad: muros de mampostería, carpintería y pisos de pasta originales, además de reminiscencias de un pasado marcado por el buen gusto.
Kahal, un hotel que captura la grandeza de Mérida
Una escala íntima en Paseo de Montejo
Ubicado al inicio de Paseo de Montejo (a pocos pasos de establecimientos icónicos como el Café Impala y la Sorbetería El Colón), el hotel apuesta por una escala íntima: cuenta con 12 habitaciones de distintas categorías. Las suites de mayor nivel tienen terraza y piscina privada, y el diseño de los espacios recurre a materiales de la región, como la madera de tzalam y el chukum. Su nombre, relacionado con la palabra maya K’a’ajal (asociada con recordar y pertenecer), acompaña una propuesta que busca conectar el descanso con el carácter local.
Ambientes para quedarse
La vida del hotel se despliega en distintos espacios. Un patio interior ofrece una pausa entre los muros de la casona; la biblioteca funciona también como bar, y el restaurante suma una propuesta gastronómica de inspiración yucateca. En la azotea, el rooftop reúne jacuzzis y solárium, con un cambio de ritmo respecto de las áreas interiores.
La oferta culinaria, además, se extiende más allá de las comidas habituales: el desayuno se sirve hasta las dos de la tarde y hay snacks hasta las diez de la noche. A ello se suman una coctelería que incorpora ingredientes regionales y catas de mezcal y chocolate de Tabasco.
Una puerta de entrada a Yucatán
Kahal también plantea la estancia como un punto de partida para conocer el estado. Una exposición fotográfica presenta destinos yucatecos, y el hotel ofrece recorridos personalizados a cenotes, zonas arqueológicas y haciendas. Para quienes prefieren reservarse un momento de descanso, hay masajes en la habitación.
Entre arquitectura restaurada, diseño con materiales locales y experiencias vinculadas a la región, este pequeño y encantador hotel construye una idea de lujo más cercana a la pausa y al sentido de lugar: un refugio urbano desde el que Mérida puede descubrirse sin dejar de sentirse presente.