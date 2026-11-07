La oferta culinaria, además, se extiende más allá de las comidas habituales: el desayuno se sirve hasta las dos de la tarde y hay snacks hasta las diez de la noche. A ello se suman una coctelería que incorpora ingredientes regionales y catas de mezcal y chocolate de Tabasco.

Una puerta de entrada a Yucatán

Fotografía: Cortesía

Kahal también plantea la estancia como un punto de partida para conocer el estado. Una exposición fotográfica presenta destinos yucatecos, y el hotel ofrece recorridos personalizados a cenotes, zonas arqueológicas y haciendas. Para quienes prefieren reservarse un momento de descanso, hay masajes en la habitación.

Entre arquitectura restaurada, diseño con materiales locales y experiencias vinculadas a la región, este pequeño y encantador hotel construye una idea de lujo más cercana a la pausa y al sentido de lugar: un refugio urbano desde el que Mérida puede descubrirse sin dejar de sentirse presente.