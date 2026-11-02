Un'Italia Forte

En los ultimos años, Rocco Forte ha encontrado en Italia el atajo perfecto hacia el diseño y la moda, dos elementos inherentes a la marca y que, además, conviven con absolutanaturalidad en la rutina diaria de la gente local.

Florencia: dormir en un libro de historia

Frente a la Piazza della Repubblica se encuentra Savoy, uno de sus hoteles más exclusivos y con mayor historia de la ciudad. A la entrada encontrarás carruajes y gente caminando en todas direcciones. La energía del espacio se nota y, en las calles el arte vibra en todas sus expresiones. Grandes esculturas, como el David y Neptuno, resguardan algunas de las plazas más bellas del mundo.

El Palazzo Strozzi y Rocco Forte tienen un convenio que eleva la experiencia de visita al museo al máximo nivel, con tours explicados por expertos sobre las exposiciones en turno, además de colaboraciones que se reflejan en la mixología y gastronomía del hotel, creando bebidas alusivas a cada exposición.

Las habitaciones mantienen el tono clásico y elegante que emana de la ciudad y, desde sus balcones la vista permite contemplar la cúpula de Santa María del Fiore, una de las catedrales más particulares del mundo: toda la fachada está realizada en mármol, regalando un brillo único al lugar cuando el sol pega sobre sus muros.



Fuente de Neptuno en Piazza della Signoria; catedral de Santa María del Fiore. (Cortesía / David Flores Castro)

El restaurante Irene, llamado así en honor a la hija del fundador, fue completamente reformado y relanzado en 2025; ahora, ofrece tradición pura en un ambiente que va evolucioando dependiendo de la hora del día. Degustar un filete en un punto de cocción perfecto y remojar tus biscotti en vino blanco durante la sobremesa mientras François-Henri Pinault festeja una reunión íntima en el exterior, es solo una muestra del lujo que este tipo de lugares pueden ofrecer.

En cambio, si lo tuyo es el café, cruzando la calle se encuentra Gilli, una cafetería suspendida en el tiempo, con un café y repostería excepcionales. ¿La recomendación? El macchiatone. A solo unos pasos se encuentra Gucci Garden, en Piazza della Signoria, con una terraza que captura en su totalidad la idea de la dolce vita. Los canelones y el sándwich Monsieur in Florence son la solución si tu idea es hacer una pausa en medio del bullicio de la ciudad para concentrarte únicamente en el sabor de cada bocado.

