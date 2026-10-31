Gabriela Cámara: construir identidad

A lo largo de estos casi 30 años, Contramar se ha convertido en una verdadera red. Está Entremar, el restaurante hermano de Contramar en Polanco; Caracol de Mar, un espacio fresco en la Condesa; Castacán, un templo de la cochinita y el lechón en la Roma, y Expendio, dedicado al pan, al café y a los ingredientes de pequeños productores. En cada nuevo proyecto, para Cámara ha sido clave el aspecto humano. “Hay que considerar a todos igual de importantes”, asegura.

Rodearse de un grupo de socios confiables también ha sido esencial. Aunque siempre existe el reto de escuchar y tomar en cuenta una diversidad de opiniones, Cámara se considera amante del trabajo en equipo y de la visión compartida. Es así como ha sabido detectar las oportunidades de crecimiento, siempre equilibrando la parte intuitiva con los datos duros. “Es muy importante analizar tus números constantemente, y basar tus decisiones en resultados concretos”, explica, agregando que “la confianza para crecer te la da el hacer las cosas bien. Cuando veo que hay oportunidad de hacer algo y se me antoja, y me imagino cómo lo haría, ese es un momento de inspiración”.



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La inspiración y el espíritu de colaboración hoy se expresan al máximo en sus dos más nuevos proyectos. Primero está Itacate del Mar, un encuentro entre el mar y el maíz en Arcos Bosques que responde a un llamado que llevaba mucho tiempo en el aire. “Nos habían pedido cosas en esa zona desde hace mucho, pero nunca habíamos encontrado un lugar así de lindo”, cuenta Cámara . “El local nos gusta mucho, es una plaza muy concurrida y creo que no había una oferta como la nuestra por allá”. Próximamente, Itacate del Mar abrirá también en Plaza Alma, en Reforma.

La siguiente frontera, Las Vegas, que recibió a Cantina Contramar a finales de marzo dentro del hotel Fontainebleau. De la mano de la arquitecta Frida Escobedo, a cargo de los interiores del restaurante, Cantina Contramar promete ser una interpretación vibrante de los sabores del mar mexicano, complementada con cocteles y un carrito de margaritas de tequila Casa Dragones. “Me da muchísimo gusto contratar gente profesional, que está emocionada de trabajar en un proyecto mexicano de este nivel y con esta autenticidad”, asegura Cámara.