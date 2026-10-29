A la mañana siguiente, un souk –o mercado tradicional– vino a nosotros y ahí pudimos adquirir productos locales –textiles, especias, aceite de argán, jugo de granada y tés– con guías locales que nos enseñaron el arte del regateo –una costumbre socialmente aceptada– y que también nos invitaron a diseñar nuestros propios azulejos.

Por la tarde, los invitados –provenientes de más de 20 países– nos trasladamos en caravana al desierto de Agafay para instalarnos en los campamentos que serían nuestra casa los siguientes días. Al atardecer, un cetrero nos permitió interactuar con sus halcones mientras el sol se ponía en el horizonte y antes de pasar a una carpa pintada de luces color púrpura en la que la música y las danzas tradicionales prepararon el ambiente para una cena que fue seguida por una fiesta a ritmo de música electrónica.

La vida en el desierto

En el desierto de Agafay, un cetrero y sus halcones abrieron una noche que empezó entre danzas tradicionales y luces color púrpura. (Fotografía: Cortesía )

Explorar las comunidades asentadas en el desierto y descubrir sus costumbres es una manera de entender la forma de vida de pueblos como los bereberes. Toda la mañana nos internamos en las Montañas Atlas a bordo de camionetas 4x4 que se abrieron camino entre angostas carreteras, veredas y pendientes –en ocasiones transitadas por motocicletas o dromedarios– para llegar a la casa de una familia local que nos preparó un tradicional té verde y, posteriormente, disfrutar de un picnic al aire libre en una tranquila colina.

Al regreso, tras un tiempo de descanso, nos preparamos para el evento principal: una fiesta de música electrónica en pleno desierto bajo la luz de las estrellas. Sin embargo, a veces los planes no salen según lo planeado y una intensa lluvia obligó a los organizadores a hacer un cambio de planes. Los ánimos nunca decayeron y a la cena siguieron varios sets a cargo de DJs que eligieron sus mejores temas para atraer a los asistentes a la pista. Un espectáculo de pirotecnia, acróbatas y un cielo que finalmente se despejó para recordarnos que las experiencias inolvidables no siempre siguen el guión, pero invariablemente nos dejan anécdotas inesperadas y memorables.