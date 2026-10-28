Si has visto alguna película de Nancy Meyers, seguramente tienes en mente escenarios llenos de nostalgia y una estética cálida. No hay mejor plan para vivir el otoño que una película romántica: calles cubiertas de hojas, casas acogedoras, cafés con encanto y ciudades que parecen diseñadas para enamorarse. Estos destinos, inmortalizados por el cine, te invitan a protagonizar la tuya.
Destinos al estilo romántico de Nancy Meyers
Romance de costa a costa
1. Charleston, Carolina del Sur - El romance de The Notebook
Casas históricas, jardines exuberantes y paseos en bote al atardecer. Charleston fue uno de los escenarios principales de The Notebook, con Rachel McAdams y Ryan Gosling. Visitar Cypress Gardens, recorrer su centro histórico o admirar sus fachadas sureñas es una invitación a creer en el primer amor.
2. Martha's Vineyard, Massachusetts - Encanto costero
Hay algo muy romántico en esta isla de Nueva Inglaterra: casas de madera, faros, bicicletas, playas y pequeños restaurantes donde el vino nunca falta. Martha's Vineyard tiene ese aire de verano sofisticado. Es ideal para rentar una casa en otoño, comprar flores en el mercado local y dejar que los días pasen sin planes.
Ciudades y carreteras de película
3. Nueva York Para enamorarse una y otra vez
Pocas ciudades han protagonizado tantas historias de amor como Nueva York. De When Harry Met Sally a It Ends with Us, sus calles han sido testigo de encuentros, despedidas y segundas oportunidades. Su versión más cinematográfica está en las librerías independientes, los cafés del West Village y los paseos por Central Park.
4. Notting Hill, Londres Una librería, una puerta azul y una historia inolvidable
Pocas películas han convertido un barrio en un set romántico tan reconocible como Notting Hill, con Julia Roberts y Hugh Grant. Sus casas de colores pastel, mercados de antigüedades, calles tranquilas y pequeñas librerías están hechas para pasear con un café en la mano mientras Londres se viste de otoño.
5. Kentucky Volver a empezar con Elizabethtown
Elizabethtown, con Kirsten Dunst y Orlando Bloom, convirtió el viaje por carretera en una metáfora de las segundas oportunidades. Su encanto está en recorrer pueblos pequeños y detenerse en cafeterías locales. Una ruta por Kentucky, entre paisajes verdes, casitas y carreteras abiertas, devuelve esa vibra de romance espontáneo.
Un último refugio frente al mar
6. Nantucket, Nueva Inglaterra Estética impecable y vistas de ensueño
Si viste la serie Sirens, con Julianne Moore, o prefieres el suspenso de The Perfect Couple, con Nicole Kidman, seguramente sabes de lo que hablo. Faros históricos, jardines llenos de hortensias azules, decoración cottage, muelles, veleros y playas infinitas. Esta isla tiene todo el encanto costero para un fin de semana y para enamorarte de su estilo de vida vacacional.