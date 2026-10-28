Romance de costa a costa

1. Charleston, Carolina del Sur - El romance de The Notebook

Charleston, Carolina del Sur, escenario de The Notebook, con sus casas históricas y jardines como Cypress Gardens. (Fotografía: IMDb - Canva )



Casas históricas, jardines exuberantes y paseos en bote al atardecer. Charleston fue uno de los escenarios principales de The Notebook, con Rachel McAdams y Ryan Gosling. Visitar Cypress Gardens, recorrer su centro histórico o admirar sus fachadas sureñas es una invitación a creer en el primer amor.

2. Martha's Vineyard, Massachusetts - Encanto costero

Martha's Vineyard, en Massachusetts, combina casas de madera, faros y playas para una escapada de otoño. (Fotografía: Canva )



Hay algo muy romántico en esta isla de Nueva Inglaterra: casas de madera, faros, bicicletas, playas y pequeños restaurantes donde el vino nunca falta. Martha's Vineyard tiene ese aire de verano sofisticado. Es ideal para rentar una casa en otoño, comprar flores en el mercado local y dejar que los días pasen sin planes.

Ciudades y carreteras de película

3. Nueva York Para enamorarse una y otra vez

Nueva York luce más cinematográfica en sus librerías independientes, los cafés del West Village y Central Park. (Fotografía: IMDb - Canva )





Pocas ciudades han protagonizado tantas historias de amor como Nueva York. De When Harry Met Sally a It Ends with Us, sus calles han sido testigo de encuentros, despedidas y segundas oportunidades. Su versión más cinematográfica está en las librerías independientes, los cafés del West Village y los paseos por Central Park.