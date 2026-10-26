Isparta

El uso de aceites y esencias para perfumarse es una tradición con siglos de arraigo en la región y uno entiende el por qué al ver los campos cubiertos por arbustos de rosas damascenas en Isparta, una provincia localizada en el oeste del país. Cada verano, durante unas cuantas semanas, las manos expertas de los recolectores cosechan toneladas de estas flores que son sometidas a un minucioso proceso de destilación para extraer sus aceites. Los expertos de Gulsha, uno de los productores más grandes de la zona, explican que para obtener un kilo de aceite esencial de rosa se requieren cuatro toneladas de rosas y que su precio ronda los 15,000 euros. Sus propiedades aromáticas, así como sus beneficios para la salud, son muy apreciadas por lo que algunos de sus clientes más importantes son marcas de lujo internacionales productoras de perfumes y cosméticos.

Recorrer estos campos, aprender la manera correcta de arrancar las rosas y familiarizarse con esta actividad que ha impulsado la economía de la región durante décadas es un gran preámbulo a la visita a la zona arqueológica de Sagalaso, enclavada en los montes Tauros a aproximadamente 1,500 metros de altura. Estos vestigios de la época romana -desde sus plazas, teatro, templos y baños romanos hasta sus fuentes decoradas con esculturas y columnas- permiten hacerse una idea del esplendor que se vivió hace 2,000 años en una de las ciudades más prósperas de Asia Menor.

Antalya

100 kilómetros hacia el sur de Sagalaso, se localiza Antalya, una ciudad bañada por las aguas del Mar Mediterráneo que ofrece grandes contrastes entre su lado más histórico -del que da testimonio la Puerta de Adriano, arco construido en el año 130 en honor al emperador Adriano y que es un punto imperdible de su centro histórico- y el rostro moderno de su zona hotelera y de una riviera que ofrece atractivos como la ciudad de Kemer y Moonlight Bay. Todavía un poco más al sur, se encuentra Phaselis, una antigua población licia establecida siete siglos antes de Cristo que se volvió un importante punto comercial entre Grecia, Asia, Egipto y Fenicia. Más allá de los vestigios arqueológicos también ofrece una playa de aguas tranquilas y transparentes en las cuales refrescarse durante los calurosos días del verano.

Otra alternativa para refrescarse es ascender al Monte Tahtali, asociado en la cultura local al Monte Olimpo, tomando un teleférico que asciende a una altura de 2,365 metros en aproximadamente 10 minutos. En un día despejado, esta cima es un lugar ideal para admirar la belleza del paisaje, desde la línea costera hasta la vegetación de montaña que rodea esta cumbre en el cual la presencia de los dioses es más palpable.

Una semana fue apenas tiempo suficiente para recorrer el territorio turco, explorar sus atractivos, probar sus delicias y sumergirse en su cultura. Las realidad es que el tiempo terminó siendo insuficiente dada la enorme riqueza que encierran sus casi 800,000 kilómetros cuadrados, pero la invitación para regresar queda en el aire -cargado de notas a café, jugo de granada, miel y especias- y resuena como cada uno de los llamados a la oración que se escuchan desde los minaretes cinco veces al día.

Volar como un sultán moderno

Gracias a Turkish Airlines, volar de México a Turquía es una experiencia cómoda, segura y con los más altos estándares de la aviación internacional. Saliendo desde la Ciudad de México o Cancún, su clase Business permite comenzar a vivir el espíritu de hospitalidad y lujo del país incluso antes de pisar su territorio con un menú preparado a bordo por un chef que conoce a la perfección las recetas y tradiciones culinarias del país. Kits de amenidades de Lanvin Parfums, acceso a los lounges más exclusivos en el Aeropuerto Internacional de Estambul y mostradores exclusivos para hacer el check in antes de emprender el regreso son apenas algunos de los muchos beneficios de los que pueden disfrutar sus pasajeros más privilegiados.