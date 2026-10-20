¿Y si le damos la vuelta a la clásica bebida pumpkin spice latte? Es momento de sacar las copas más bonitas de la casa y convertir las tardes de otoño en el pretexto perfecto para brindar con burbujas y cero resaca.
5 mocktails para brindar durante el otoño
La invitación es experimentar con ingredientes de temporada y especias aromáticas. Por eso te presentamos cinco mocktails que se volverán los protagonistas de cualquier reunión otoñal.
Cálidos y especiados
1. Spiced Pomegranate Mule
Una opción picante y con personalidad. Agrega jugo de granada, ginger beer sin alcohol y un chorrito de limón a un vaso con hielo. Incorpora una pizca de canela y decora con granos de granada y una ramita de menta. Su color intenso y sus notas especiadas lo convierten en el protagonista indiscutible de cualquier mesa otoñal.
2. Maple Vanilla Sour
El sabor del otoño en un vaso. En una coctelera, agita jugo de limón, agua, un poco de jarabe de maple y unas gotas de extracto de vainilla. Sírvelo frío en una copa baja con hielo y decora con una rodaja de naranja. El resultado es un trago dulce, de notas cálidas.
Frescos y burbujeantes
3. Pear & Ginger Cool
Mezcla néctar de pera con ginger ale, jugo de limón y mucho hielo. Termina con láminas de pera fresca y un toque de jengibre rallado. Su dulzor delicado contrasta con las notas picantes del jengibre y da como resultado una bebida elegante sin esfuerzo.
4. Cranberry Rose Spritz
Combina jugo de arándano rojo con agua mineral, unas gotas de limón y un toque de jarabe de rosas. Sírvelo en una copa de vino con hielo y decora con arándanos frescos. Es floral, ligeramente ácido y, gracias a su color borgoña, perfecto para una cena romántica.
5. Apple Cinnamon Fizz
Una forma elegante de servir la manzana. Mezcla jugo de manzana natural con un chorrito de limón, agua mineral y una pizca de canela. Sírvelo con hielo, rodajas finas de manzana y una ramita de romero. El resultado es burbujeante y tiene ese aire otoñal que tanto se antoja.