Frescos y burbujeantes

3. Pear & Ginger Cool

Mezcla néctar de pera con ginger ale, jugo de limón y mucho hielo. Termina con láminas de pera fresca y un toque de jengibre rallado. Su dulzor delicado contrasta con las notas picantes del jengibre y da como resultado una bebida elegante sin esfuerzo.

4. Cranberry Rose Spritz

Combina jugo de arándano rojo con agua mineral, unas gotas de limón y un toque de jarabe de rosas. Sírvelo en una copa de vino con hielo y decora con arándanos frescos. Es floral, ligeramente ácido y, gracias a su color borgoña, perfecto para una cena romántica.

5. Apple Cinnamon Fizz

Una forma elegante de servir la manzana. Mezcla jugo de manzana natural con un chorrito de limón, agua mineral y una pizca de canela. Sírvelo con hielo, rodajas finas de manzana y una ramita de romero. El resultado es burbujeante y tiene ese aire otoñal que tanto se antoja.