Cualquier persona que haya visitado un parque de diversiones que lleve el sello de The Walt Disney Company estará de acuerdo en que pocas empresas son capaces de competir en la creación de universos fantásticos y experiencias inmersivas. Lo mismo aplica para Disney Cruise Line, los cruceros que portan con orgullo el apellido de la compañía fundada por los hermanos Walt y Roy Disney.
Halloween en alta mar (con el sello Disney)
De toda su flota, el Disney Destiny es la embarcación más nueva –su viaje inaugural se realizó en noviembre de 2025– y con itinerarios que van de 3 a 7 noches a bordo, ofrece la oportunidad de explorar las Bahamas y el Caribe. Con experiencias a bordo para toda la familia, desde los más pequeños hasta los adultos, este barco está inspirado por el universo de los héroes y los villanos, así que lo mismo hay restaurantes que recrean el mundo de Guardianes de la galaxia que un bar que hace tangible el universo de Cruella de Vil.
Y si bien en todos los itinerarios los huéspedes pueden aprovechar para conocer y tomarse fotos con sus personajes favoritos, visitar la boutique para comprar productos oficiales, disfrutar de shows de teatro que están al nivel de Broadway –los de Frozen y Hércules son verdaderamente destacables–, ver sus películas favoritas en sus salas de cine o deslizarse por el tobogán que recorre parte de la cubierta principal, hay una temporada en la que esta amplia oferta se vuelve todavía más mágica: Halloween.
Desde finales de septiembre hasta inicios de noviembre, todos los cruceros de la empresa celebran a bordo el Halloween on the High Seas y la experiencia comienza desde la llegada. El Grand Hall del Disney Destiny –decorado con motivos tomados de Black Panther– es ocupado por un gran árbol de calabazas que es encendido oficialmente la primera noche en alta mar, en un espectáculo que cuenta su origen y habla de sus poderes. Las puertas de los camarotes son decoradas por sus habitantes con fotografías, letreros, telarañas y todos los elementos que cada familia decide traer a bordo. Y es así como cada día se vuelve una aventura en la que Mickey, Mimi, el pato Donald, Pluto y Tribilín, entre muchos otros personajes, se pasean por el barco con atuendos propios de la época. Cada momento es una oportunidad para tomarse fotos con ellos, explorar una nueva área del barco como el spa, la cubierta principal, los salones de juegos o la infinity pool exclusiva para adultos que se encuentra en la popa.
Además, cada noche hay algún show programado que eleva los ánimos de todos los pasajeros, sea uno de temática pirata que concluye con fuegos artificiales o el Mickey's Mouse-Querade, un espectáculo que precede el tradicional trick or treat que lleva a familias enteras disfrazadas a recorrer distintas estaciones en las cuales reciben dulces y sorpresas.
A comer y beber, marineros
La oferta gastronómica es amplia y abundante. Por las mañanas, el desayuno en Marceline Market es una oportunidad para disfrutar de un desayuno clásico con huevos, pancakes, fruta, café y pan. Hay que estar muy pendientes del día –es solo uno– en que el menú incluirá los Mickey Churros, pues son uno de los emblemas de su menú. La mejor opción para la comida es el Mickey and Friends Festival of Foods, un espacio con alternativas de comida rápida que van desde hamburguesas y pizzas hasta burritos y sándwiches.
Por la noche, los restaurantes de especialidad invitan a explorar distintos ambientes y sabores. El espacio de 1923 está ambientado con bocetos, modelos, guiones y accesorios para recordar el estudio de los hermanos Disney y su menú toma elementos de las cocinas de California. Por su parte, Worlds of Marvel lleva a los comensales a un viaje a bordo de una nave espacial con los personajes de Guardianes de la galaxia y de los superhéroes de Marvel. En Pride Lands: Feast of the Lion King se sirve un menú temático que rinde homenaje a El Rey León mientras se disfruta de un espectáculo de canto y baile en el que varios artistas interpretan en vivo algunas de las canciones más famosas de la película.
Desde luego, también hay opciones de diversión para los adultos que se ajustan a distintos gustos. Cask and Cannon es un pub digno de los personajes de Piratas del Caribe; The Haunted Mansion Parlor, con sus paredes decoradas con retratos de fantasmas que no se pierden ningún movimiento de los invitados, sirve cocteles que bien podrían ser recetas de pociones mágicas; The Sanctum, rinde un homenaje a Doctor Strange y anima el ambiente con música en vivo en ciertos horarios. Una mención especial merece The Rose, un bar con vistas panorámicas –y uno de los mejores escondites para ver el atardecer– que recrea la biblioteca de La bella y la bestia.
Explorando el Caribe
Dependiendo del itinerario elegido, el crucero puede hacer paradas en distintos puntos de las Bahamas y el Caribe. Disney Lookout Cay en Lighthouse Point es una península privada localizada en el extremo sur de la isla de Eleuthera que es perfecta tanto para relajarse en las playas de arena blanca como para familiarizarse con tradiciones locales como el Junkanoo. De la mano de personas de la localidad y del equipo de Disney Cruise Line, los visitantes pueden realizar tocados para la cabeza y después participar en un desfile con música de percusiones interpretada por un gran contingente. También hay un área de comida y espacios con juegos infantiles, una tienda de souvenirs, bares, clubes infantiles y barras donde comprar postres y bebidas que se sirven en los vasos más encantadores con forma de piña y, aún mejor, de Stitch. El itinerario también puede incluir una parada en Nassau, donde los pasajeros pueden desembarcar para explorar los atractivos locales como parques acuáticos, casinos y hoteles de lujo.