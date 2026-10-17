Desde finales de septiembre hasta inicios de noviembre, todos los cruceros de la empresa celebran a bordo el Halloween on the High Seas y la experiencia comienza desde la llegada. El Grand Hall del Disney Destiny –decorado con motivos tomados de Black Panther– es ocupado por un gran árbol de calabazas que es encendido oficialmente la primera noche en alta mar, en un espectáculo que cuenta su origen y habla de sus poderes. Las puertas de los camarotes son decoradas por sus habitantes con fotografías, letreros, telarañas y todos los elementos que cada familia decide traer a bordo. Y es así como cada día se vuelve una aventura en la que Mickey, Mimi, el pato Donald, Pluto y Tribilín, entre muchos otros personajes, se pasean por el barco con atuendos propios de la época. Cada momento es una oportunidad para tomarse fotos con ellos, explorar una nueva área del barco como el spa, la cubierta principal, los salones de juegos o la infinity pool exclusiva para adultos que se encuentra en la popa.

Además, cada noche hay algún show programado que eleva los ánimos de todos los pasajeros, sea uno de temática pirata que concluye con fuegos artificiales o el Mickey's Mouse-Querade, un espectáculo que precede el tradicional trick or treat que lleva a familias enteras disfrazadas a recorrer distintas estaciones en las cuales reciben dulces y sorpresas.

A comer y beber, marineros

En Marceline Market, 1923 o Pride Lands: Feast of the Lion King, la oferta gastronómica va de las hamburguesas a los menús temáticos. (Fotografía: Cortesía )

La oferta gastronómica es amplia y abundante. Por las mañanas, el desayuno en Marceline Market es una oportunidad para disfrutar de un desayuno clásico con huevos, pancakes, fruta, café y pan. Hay que estar muy pendientes del día –es solo uno– en que el menú incluirá los Mickey Churros, pues son uno de los emblemas de su menú. La mejor opción para la comida es el Mickey and Friends Festival of Foods, un espacio con alternativas de comida rápida que van desde hamburguesas y pizzas hasta burritos y sándwiches.

Por la noche, los restaurantes de especialidad invitan a explorar distintos ambientes y sabores. El espacio de 1923 está ambientado con bocetos, modelos, guiones y accesorios para recordar el estudio de los hermanos Disney y su menú toma elementos de las cocinas de California. Por su parte, Worlds of Marvel lleva a los comensales a un viaje a bordo de una nave espacial con los personajes de Guardianes de la galaxia y de los superhéroes de Marvel. En Pride Lands: Feast of the Lion King se sirve un menú temático que rinde homenaje a El Rey León mientras se disfruta de un espectáculo de canto y baile en el que varios artistas interpretan en vivo algunas de las canciones más famosas de la película.

Desde luego, también hay opciones de diversión para los adultos que se ajustan a distintos gustos. Cask and Cannon es un pub digno de los personajes de Piratas del Caribe; The Haunted Mansion Parlor, con sus paredes decoradas con retratos de fantasmas que no se pierden ningún movimiento de los invitados, sirve cocteles que bien podrían ser recetas de pociones mágicas; The Sanctum, rinde un homenaje a Doctor Strange y anima el ambiente con música en vivo en ciertos horarios. Una mención especial merece The Rose, un bar con vistas panorámicas –y uno de los mejores escondites para ver el atardecer– que recrea la biblioteca de La bella y la bestia.

Explorando el Caribe

Mickey, Minnie, Donald, Pluto y Goofy recorren el barco con atuendos de temporada, listos para las fotos. (Fotografías: Cortesía )

Dependiendo del itinerario elegido, el crucero puede hacer paradas en distintos puntos de las Bahamas y el Caribe. Disney Lookout Cay en Lighthouse Point es una península privada localizada en el extremo sur de la isla de Eleuthera que es perfecta tanto para relajarse en las playas de arena blanca como para familiarizarse con tradiciones locales como el Junkanoo. De la mano de personas de la localidad y del equipo de Disney Cruise Line, los visitantes pueden realizar tocados para la cabeza y después participar en un desfile con música de percusiones interpretada por un gran contingente. También hay un área de comida y espacios con juegos infantiles, una tienda de souvenirs, bares, clubes infantiles y barras donde comprar postres y bebidas que se sirven en los vasos más encantadores con forma de piña y, aún mejor, de Stitch. El itinerario también puede incluir una parada en Nassau, donde los pasajeros pueden desembarcar para explorar los atractivos locales como parques acuáticos, casinos y hoteles de lujo.