¿No sabes dónde comer pan de muerto? Acá los 8 mejores lugares de CDMX

Y, ¿sabes qué significa el pan de muerto y por qué es tan simbólico esta temporada? Se trata de un elemento relacionado al Día de Muertos en México con el fin de honrar a los muertos y a los ancestros. Se utiliza como ofrenda y para disfrutarlo en sus ya muchísimas variedades. Ahora sí, toma nota porque acá te traemos una lista de lugares imperdibles para disfrutar esta deliciosa pieza de pan.

Dónde comer pan de muerto en CDMX

Dukkah

La chef de Dukkah, Paloma Solano propone cuatro versiones para todos los gustos y sabores: el tradicional con mantequilla y azúcar, el cremoso de pepita tostada y dukkah, insignia de temporada que pone al centro un cremoso de pepita de calabaza y lo combina con una mezcla de semillas y especias. También está disponible el de nata de rancho y guayaba ácida, con esta fruta como protagonista y el queso de bola con membrillo, que fusiona el carácter de lo salado del queso y el dulzor de la fruta que hacen un giño a las marquesitas.

Dónde: Río Sena 85, Cuauhtémoc.

Río Sena 85, Cuauhtémoc. Instagram: @dukkah__





Cardin

Celebra esta fecha tan especial con tres versiones de pan de muerto: pan de muerto de naranja con azahar -el clásico con notas cítricas y florales-, de guayaba con especias- y de cardamomo -especia incorporada en toda la masa-. Además, la colección se completa con el cuack de pan de muerto, elaborado con pan de azahar, mermelada de naranja, cobertura de chocolate y cempasúchil.

Dónde: Coahuila 68, Roma Norte.

Coahuila 68, Roma Norte. Instagram: @cardinpasteleria





Sofitel Mexico City Reforma

Su propuesta de temporada reúne cuatro creaciones: el pan de muerto tradicional, perfumado con notas de azahar en $70 pesos; de guayaba con queso, una reinterpretación dulce y cremosa en $85 pesos; croissant catrín, de chocolate mexicano y crema de café de olla en $115 pesos; croissant catrina, relleno de crema de ahazar en $115 pesos. Todas las versiones estarán disponibles hasta el 8 de noviembre en Sofitel Café y Cityzen Roofop Bar en tamaño regular, y en formato miniatura en el buffet de Balta.

Dónde: Paseo de la Reforma 297, Cuauhtémoc.

Paseo de la Reforma 297, Cuauhtémoc. Instagram: @sofitelmexicocity





Croasán

La propuesta de Croasán es el tradicional pan de muerto, perfecto para acompañar un café, un chocolate o simplemente para disfrutarlo a cualquier hora del día. Ofrece dos opciones: individual (con un precio de $60 pesos) y versión grande ($365 pesos), este es ideal para compartir, pero solo se prepara bajo pedido., En ambas presentaciones destaca la esponjosidad y el sabor de ingredientes de alta calidad.

Dónde: Sucursales Coyoacán, Condesa y San José Insurgentes.

Sucursales Coyoacán, Condesa y San José Insurgentes. Instagram: @croasanmx





Amado

Amado, la panadería artesanal y chocolatería de Hyatt Regency Mexico City presenta su propuesta de pan de muerto para la temporada 2026. Elaborado con ingredientes naturales, combina ralladura de naranja y limón, canela, mantequilla, leche y vainilla. El resultado es una masa de notas cítricas y especiadas, con una miga húmeda y suave con textura cremosa. A partir de esa base, hay cuatro variedades de relleno: nata; mousse de chocolate especiado con clavo, canela, pimienta y anís; mousse de arroz con leche acompañado de mermelada de café; y mousse de guayaba. Disponibles hasta el 8 de noviembre.