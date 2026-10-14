Viajar es uno de los mayores placeres de la vida (y uno de los más privilegiados). Descubrir nuevos lugares, culturas y experiencias es parte de lo que hace especial cada viaje. Si quieres descubrir un nuevo destino en tus próximas vacaciones, pero no sabes a dónde ir, no te preocupes porque tu inspiración podría salir de una serie.
¿No sabes a dónde viajar en tus próximas vacaciones? Estas 4 series te inspirarán para elegir tu próximo destino
Basta con ver en la pantalla un paisaje increíble, como sacado de una postal; un restaurante que despierte tu curiosidad por la gastronomía local o una ciudad llena de rincones dignos de explorar en persona y pensar: “¡Quiero que mi próximo viaje sea allí!”.
Eso sí, cada destino ofrece una experiencia diferente aunque para todos los gustos, entre los que prefieren una aventura citadina o salir de lo convencional y explorar castillos y paisajes increíbles.
4 series que te inspirarán a viajar por el mundo
The White Lotus: Hawái, Sicilia y Tailandia
Quizás una de las mejores series para explorar el lujo de los a través de los resorts. Esta sátira social nos muestra el panorama de hoteles extraordinarios, playas hermosas y paisajes que parecen difíciles de creer y ofrece distintas posibilidades para planear unas vacaciones con lo mejor en gastronomía, bienestar y experiencias. Los destinos que explora por temporada son Hawái, Sicilia y Tailandia.
- Dónde ver la serie: HBO Max
The Bear: Chicago
La serie destaca por cocinas profesionales y el agitado ritmo de sus protagonistas en Chicago. Pero eso no es todo, de hecho, es una gran oportunidad para conocer la ciudad a través de su propuesta culinaria; desde su icónica deep dish pizza (de masa gruesa), hot dog al estilo Chicago (con salchicha de res) o el italian beef (sandwich de finas rebanadas de carne de res jugosa con especias). Y no se diga de los increíbles spots que hay como Millennium Park o Chicago Riverwalk.
- Dónde ver la serie: Disney+
Outlander: Escocia
Esta serie de drama histórico y fantasía nos muestra una faceta distinta de los viajes (y muy alejada de las grandes ciudades). Castillos históricos, pueblos pintorescos -perfectos para tus historias de Instagram- e increíbles paisajes ideales para un roadtrip son lo que podrás encontrar allí. Entre los lugares imperdibles se encuentran: castillo de Doune, Glencoe o Culross.
- Dónde ver la serie: Disney+
Succession: Nueva York
La Gran Manzana es uno de los principales escenarios de la serie, lo que nos da la oportunidad de ver puntos emblemáticos de esa ciudad tales como el Hotel Plaza, el distrito financiero, Upper East Side o exclusivos restaurantes que han aparecido en varias escenas.
- Dónde ver la serie: HBO Max