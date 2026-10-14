¿No sabes a dónde viajar en tus próximas vacaciones? Estas 4 series te inspirarán para elegir tu próximo destino

Basta con ver en la pantalla un paisaje increíble, como sacado de una postal; un restaurante que despierte tu curiosidad por la gastronomía local o una ciudad llena de rincones dignos de explorar en persona y pensar: “¡Quiero que mi próximo viaje sea allí!”.

Eso sí, cada destino ofrece una experiencia diferente aunque para todos los gustos, entre los que prefieren una aventura citadina o salir de lo convencional y explorar castillos y paisajes increíbles.

4 series que te inspirarán a viajar por el mundo

The White Lotus: Hawái, Sicilia y Tailandia

Quizás una de las mejores series para explorar el lujo de los a través de los resorts. Esta sátira social nos muestra el panorama de hoteles extraordinarios, playas hermosas y paisajes que parecen difíciles de creer y ofrece distintas posibilidades para planear unas vacaciones con lo mejor en gastronomía, bienestar y experiencias. Los destinos que explora por temporada son Hawái, Sicilia y Tailandia.

Dónde ver la serie: HBO Max





The Bear: Chicago

La serie destaca por cocinas profesionales y el agitado ritmo de sus protagonistas en Chicago. Pero eso no es todo, de hecho, es una gran oportunidad para conocer la ciudad a través de su propuesta culinaria; desde su icónica deep dish pizza (de masa gruesa), hot dog al estilo Chicago (con salchicha de res) o el italian beef (sandwich de finas rebanadas de carne de res jugosa con especias). Y no se diga de los increíbles spots que hay como Millennium Park o Chicago Riverwalk.