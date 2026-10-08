Av. Álvaro Obregón 228-Local 2, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, CDMX, Mexico.

El Gallo Altanero (No. 28, Guadalajara)

Para llegar a El Gallo Altanero hay que cruzar la Licorería Libertino, en la Colonia Americana, y subir hasta un balcón con vitral de agave y una barra de solo 13 lugares. Tiene una de las selecciones de tequila, mezcal, raicilla y charanda más completas de Jalisco, pero el ambiente es de cantina de madrugada, con música en vivo y DJ sets.

Al frente está Freddy Andreasson, reconocido como Bartenders’ Bartender en The 50 Best Bars North America 2026. La carta cambia cada dos meses según lo que ofrece la temporada, con clásicos de visión regional, como el Tuna Sour, de raicilla con tuna, o el Jalisco Old Fashioned, con tequila añejo, raicilla y bitters de cacao.

Calle Marsella 126, Col. Americana, Lafayette, 44160 Guadalajara, Jal., Mexico.

Bar Mauro (No. 10, Ciudad de México)

Un rápido ascenso: en apenas dos años, Bar Mauro se convirtió en uno de los bares más comentados de la ciudad y llegó al No. 2 de The World’s 50 Best Bars North America 2026. Detrás están los hermanos y bartenders Ricardo y Eduardo “Yayo” Nava, quienes crearon este homenaje a su abuelo Mauro Mendoza y a la cultura del aperitivo italiano.

El lugar se siente como una postal de la Italia de los 70: fotos en sepia del abuelo Mauro, espejos, azulejos verde azulado y estantes llenos de vermouths y amari. En la carta, Italia se encuentra con México en tragos como el Negroni 1929, con cacao y fresa, o el Basilico, que mezcla tequila, vermut de rosas, albahaca y durazno.

Si no sabes por dónde empezar, pide el Maurito. Para acompañar, hay charcutería, quesos, aceitunas y hasta una hamburguesa que vale la pena pedir. Aquí, la hora del aperitivo fácilmente puede convertirse en toda la noche.

Tabasco 149, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, CDMX, Mexico.

Handshake Speakeasy (No. 6, Ciudad de México)

Un infaltable de esta lista. Detrás de unas cortinas pesadas, dentro de un hotel en la Zona Rosa, encuentras un bar de luz tenue, sillones de piel y música noventera. Llegaste a Handshake Speakeasy, elegido The World’s Best Bar en 2024.

La coctelería es el corazón de la casa, con una mirada casi culinaria a los clásicos. La Piña Colada llega clarificada, fresca y muy lejos de la versión cremosa, mientras que el Fig Martini, con ginebra, vermut seco y hoja de higuera, lleva en la carta desde la primera noche.

C. Amberes 65, Juárez, Cuauhtémoc, 06600 Mexico City, Mexico.

Y aunque no está en México, el No. 1 también merece un brindis

Bar Leone (No. 1, Hong Kong)

Este ni siquiera está en México, pero ni modo de no hablarte del bar que obtuvo el número 1. Bar Leone es capaz de hacerte sentir en Roma sin siquiera salir de Hong Kong. Fútbol en las paredes, grandes sándwiches, pequeños platos y una carta de cócteles clásicos, Negronis, Martinis y Old Fashioneds, hacen que aquí todo se sienta relajado, cercano y, sobre todo, divertido.

La idea viene de Lorenzo Antinori, quien quiso recuperar el espíritu de los bares de barrio italianos y llevarlo a Hong Kong. Su concepto de “cocktail popolari” apuesta por la sencillez en lugar de menús complicados o tragos imposibles de descifrar.

El resultado le ha valido el No. 1 de The World’s 50 Best Bars Asia y también el primer lugar de la lista global.

15 Bridges St, Central, Hong Kong.