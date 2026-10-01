¿Te gusta el café? Hoy es su día y lo celebramos con algunos datos que quizás no sabías

Para muchas personas resulta imposible comenzar el día sin una taza humeante de café. En cualquiera de sus presentaciones –americano, espresso, capuchino o latte, entre muchas otras–, esta bebida mueve diariamente al mundo.
Hoy, 1 de octubre, se celebra el Día Internacional del Café y hemos preparado una lista de datos interesantes acerca de este fruto que llena con sus aromas nuestras mañanas. De su origen a las cifras de consumo diario y una original manera de consumirlo por cortesía de una marca mexicana, te compartimos algunos hechos que podrías no conocer sobre el café.