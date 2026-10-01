Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Viajes y Gourmet

¿Te gusta el café? Hoy es su día y lo celebramos con algunos datos que quizás no sabías

Este 1 de octubre es el Día Internacional del Café y para conocer más sobre esta bebida que consumimos todas las mañanas, te compartimos una serie de datos curiosos.
jue 01 octubre 2026 10:16 AM
Añadir LifeandStyle en Google
Día Internacional del Café: datos curiosos que quizás no conocías
. (Narong Khueankaew/Shutterstock)

Para muchas personas resulta imposible comenzar el día sin una taza humeante de café. En cualquiera de sus presentaciones –americano, espresso, capuchino o latte, entre muchas otras–, esta bebida mueve diariamente al mundo.

Hoy, 1 de octubre, se celebra el Día Internacional del Café y hemos preparado una lista de datos interesantes acerca de este fruto que llena con sus aromas nuestras mañanas. De su origen a las cifras de consumo diario y una original manera de consumirlo por cortesía de una marca mexicana, te compartimos algunos hechos que podrías no conocer sobre el café.

Publicidad

1. El café se descubrió en el siglo VI en Etiopía. Antes de madurar sus frutos son rojos y redondos, motivo por el cual se les llama cerezas.

Life and Style Café katya-austin-Adg9B8NTxj0-unsplash.jpg
Cerezas de café. (Katya Austin para Unsplash)

2. El 63% del café que se consume en el mundo es producido en América; el 24%, en Asia; y el 13%, en África.

3. Son tres especies las que se cultivan principalmente para fines comerciales: libérica, el coffea arabica –arábica– y el coffea canephora –robusta.

4. Según The British Coffee Association, el café es la bebida más popular del mundo: se consumen al día más de dos billones de tazas.

5. Barista es el nombre que recibe la persona que prepara el café; este término fue acuñado en 1702.

Life and Style Café nathan-dumlao-KixfBEdyp64-unsplash.jpg
Se estima que diariamente se consumen más de dos billones de tazas de café. (Nathan Dumlao para Unsplash.)

Publicidad

6. El primer Día Internacional del Café en el mundo se decretó por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) el 1 de octubre de 2015, fecha en que dicho organismo enfatizó en la importancia del suelo para producir esta planta.

7. El café es la segunda bebida que más se consume después del agua y a su vez ocupa el segundo lugar después del petróleo en materia de cifras de comercio internacional.

8. Corajito es una bebida mexicana de café con licor que se elabora a partir de los mejores granos de café arábica chiapaneco. Después de realizar la extracción en frío, el café se mezcla con licor de hierbas y cítricos. Si eres fanático de los carajillos, esta es una gran opción pues ya no es necesario añadir ningún ingrediente más; basta shakearlo o servirlo en las rocas.

Life and Style Café.jpg
Corajito es un licor mexicano hecho con café chiapaneco. (Alejandra Carbajal)

Publicidad

Tags

Café

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad