¿Te gusta el café? Hoy es su día y lo celebramos con algunos datos que quizás no sabías

1. El café se descubrió en el siglo VI en Etiopía. Antes de madurar sus frutos son rojos y redondos, motivo por el cual se les llama cerezas.

Cerezas de café. (Katya Austin para Unsplash)

2. El 63% del café que se consume en el mundo es producido en América; el 24%, en Asia; y el 13%, en África.

3. Son tres especies las que se cultivan principalmente para fines comerciales: libérica, el coffea arabica –arábica– y el coffea canephora –robusta.

4. Según The British Coffee Association, el café es la bebida más popular del mundo: se consumen al día más de dos billones de tazas.

5. Barista es el nombre que recibe la persona que prepara el café; este término fue acuñado en 1702.