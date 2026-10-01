Hay quien no arranca sin su café y quien jura que le quita el sueño. Los dos bandos tienen algo en común: nadie es indiferente a la bebida. Hoy, que se celebra su día, vale la pena sacarlo de la taza y llevarlo a la coctelera. Estos cinco drinks con café sirven igual para cerrar la jornada que para brindar con alguien.
Brindar con café: cinco tragos para celebrar su día
Los clásicos que siempre funcionan
Espresso Martini
Es el más elegante de la lista. En una coctelera con hielo mezcla 2 onzas de vodka, ½ onza de licor de café, 1 onza de espresso recién hecho y ¼ de onza de jarabe simple. Agita hasta que el metal se sienta helado, cuela en una copa de martini previamente congelada y corona con unos granos de café.
Carajillo
El favorito de sobremesa en México. Pon en la coctelera, con mucho hielo, de 1 ½ a 2 onzas de Licor 43 y 2 onzas de espresso recién hecho. Agita con fuerza de 10 a 15 segundos y sirve en un vaso old fashioned. Aquí no se cuela: la espuma es la gracia del trago.
Café irlandés
Para las noches frías. Primero calienta una copa resistente con agua caliente y tírala. Después disuelve 2 cucharaditas de azúcar morena en el café recién hecho, agrega 1 ½ onzas de whisky irlandés, revuelve y termina con una capa gruesa de nata montada.
Para quien quiere algo distinto
Coffee Negroni
Primero hay que infusionar el Campari: llena a la mitad un frasco con café molido, cúbrelo con Campari y déjalo reposar entre 10 minutos y toda una noche. Cuela con un filtro estándar. Luego mezcla en un vaso con hielo 1 onza de ese Campari, 1 onza de ginebra y 1 onza de vermut dulce. Remueve hasta que esté bien frío, cuela en un old fashioned con un cubo de hielo grande y exprime una cáscara de naranja encima.
Espresso Tonic con un twist
El más fresco de todos. Agita con hielo 2 onzas de ron, 2 onzas de café frío, ½ onza de jarabe de maple, ralladura de naranja y un toque de amargo de angostura. Cuela en un vaso alto con hielo, completa con agua tónica y decora con una cáscara de naranja.
¿Cuál va primero?
Si es tu primera vez con café y alcohol, empieza por el carajillo, son solo dos ingredientes y casi no hay manera de equivocarse. El Coffee Negroni pide un poco más de paciencia por el Campari infusionado, pero si lo dejas reposar la noche anterior, el trago de hoy ya está listo.