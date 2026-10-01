Coffee Negroni

Primero hay que infusionar el Campari: llena a la mitad un frasco con café molido, cúbrelo con Campari y déjalo reposar entre 10 minutos y toda una noche. Cuela con un filtro estándar. Luego mezcla en un vaso con hielo 1 onza de ese Campari, 1 onza de ginebra y 1 onza de vermut dulce. Remueve hasta que esté bien frío, cuela en un old fashioned con un cubo de hielo grande y exprime una cáscara de naranja encima.

Espresso Tonic con un twist

El más fresco de todos. Agita con hielo 2 onzas de ron, 2 onzas de café frío, ½ onza de jarabe de maple, ralladura de naranja y un toque de amargo de angostura. Cuela en un vaso alto con hielo, completa con agua tónica y decora con una cáscara de naranja.

¿Cuál va primero?

Si es tu primera vez con café y alcohol, empieza por el carajillo, son solo dos ingredientes y casi no hay manera de equivocarse. El Coffee Negroni pide un poco más de paciencia por el Campari infusionado, pero si lo dejas reposar la noche anterior, el trago de hoy ya está listo.