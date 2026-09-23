Congelar el tiempo: 35 oportunidades de recordar Nueva York

(Fotografía: Chuss Montealegre)

(Fotografía: Chuss Montealegre)

(Fotografía: Chuss Montealegre)



La sensación de abrir mi primer paquete de fotos reveladas tras un viaje a Nueva York y sentir de nuevo ese verano intenso en el que me derretía en cada cuadra fue lo que me hizo continuar con este hábito. Mi cámara era el dispositivo ideal para pausar el mundo. Desde entonces, viajar se convirtió en un proceso de observación obsesiva y fascinación pura, con solo 35 oportunidades para contar cada capítulo de mi historia con la ayuda de esta caja del tiempo.

(Fotografía: Chuss Montealegre)

Fotografía: Chuss Montealegre

Fotografía: Chuss Montealegre

Controlar el tiempo a tu antojo suena a mito, pero es posible

Fotografía: Chuss Montealegre

Fotografía: Chuss Montealegre