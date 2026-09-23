De la pista al descanso: Checo Pérez presenta Casa MAJA

Llevar la pasión por la aventura más allá de la ropa y convertirla en un espacio habitable es la nueva apuesta de MAJA Sportswear, que inaugura Casa MAJA en Villas Chapala, Jalisco, de la mano de Sergio "Checo" Pérez. El proyecto nace bajo una premisa clara: la aventura también se encuentra al pausar el ritmo, regalarse tiempo y conectar con la naturaleza.

El complejo reúne 24 villas inmersas en el paisaje local, con interiores inspirados en ecosistemas mexicanos y expediciones de la marca. “Durante años hemos buscado acercar a las personas a la aventura. Con Casa MAJA quisimos dar un paso más y crear un lugar donde esa manera de entender la vida pudiera experimentarse de muchas formas: en la naturaleza, alrededor de una mesa, descansando, compartiendo o simplemente estando presente”, señala Adrián “Kush” Espinoza, director de Marketing de MAJA Sportswear.

(Cortesía)

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La experiencia integra Despertar, un circuito wellness con sauna, tina fría, jacuzzi y masajes al aire libre, alberca, bar, pickleball y fogateros. A esto se suma una propuesta culinaria inspirada en la cocina sinaloense y los sabores del Pacífico. Además, sus instalaciones son ideales para albergar retiros de bienestar, eventos privados y encuentros corporativos.

Este lanzamiento marca también el marco ideal para presentar "La aventura corre por mis venas", la segunda colección cápsula en colaboración con Checo Pérez, donde el piloto mexicano tuvo una participación activa en el proceso de diseño y desarrollo de las piezas. Una sinergia que resume a la perfección la esencia del proyecto: aquí no solo se viene a dormir, se viene a despertar.

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Casa MAJA se consolida como el refugio definitivo para bajar revoluciones y redescubrir el lujo de habitar el presente. Por eso reiteramos: aquí no solo se viene a dormir, se viene a despertar.

