Tequila Patrón con Es un lujo ser mexicano, creó una celebración que llevó al Monumento a la Revolución una idea sencilla: el lujo no siempre tiene que ver con lo exclusivo o lo inalcanzable, también puede estar en aquello que forma parte de nuestra identidad y que, precisamente por tenerlo tan cerca, a veces dejamos de mirar.

Cuando México se convierte en un espectáculo



La noche comenzó entre tacos, conversaciones y Tequila Patrón Cristalino en Los Atarantados. El plan tenía algo muy mexicano: buena comida, amigos y un brindis que poco a poco fue dando paso a algo mucho más grande.

Después, la celebración cambió de escenario. Frente al Monumento a la Revolución, cientos de drones comenzaron a aparecer sobre la CDMX para construir una coreografía luminosa en el cielo. Primero fueron figuras; después, la silueta de la botella de Tequila Patrón Cristalino y, finalmente, una frase que resumió toda la experiencia: “Es un lujo ser mexicano”.