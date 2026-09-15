Y es que aquí el lujo no necesariamente significa hacer más. A veces está en tener tiempo para disfrutar una vista, desayunar sin prisa o moverte de un lugar a otro sin preocuparte por nada más.

Bal Harbour Shops: el shopping como parte del viaje

Una de las grandes ventajas de hospedarte en esta zona es tener Bal Harbour Shops prácticamente a unos pasos. No necesitas organizar un día entero para ir de compras: puedes salir del hotel y encontrarte con una selección de boutiques de lujo que convierte cualquier paseo en una oportunidad para descubrir algo nuevo.

Bal Harbour Shops: boutiques de lujo, diseño y una experiencia de shopping que se disfruta sin prisa. (Fotografía: Cortesía )

Más allá de las marcas, la atmósfera es lo que distingue al lugar. Bal Harbour es tranquilo, sí, pero también vibrante; hay movimiento, restaurantes, gente que va y viene, y ese ambiente de Miami que se siente especialmente en sus calles. Aquí ver un Lamborghini pasar como si fuera cualquier otro auto no parece una escena extraordinaria, es parte del día a día. El lujo está presente, pero no necesita llamar demasiado la atención.

Bal Harbour Shops también es un lugar para disfrutar el diseño, la arquitectura y los espacios al aire libre. Puedes recorrer sus boutiques, hacer una pausa para tomar un café o sentarte a comer sin sentir que tienes que seguir un itinerario, todo está cerca y todo parece invitarte a quedarte un rato más.

Una gastronomía que merece su propio viaje

Si hay algo que también define la experiencia en Bal Harbour es su oferta gastronómica. Entre restaurantes de larga tradición en Miami y propuestas que le dan otra energía a la zona, hay opciones para prácticamente cualquier momento del día.

En Avenue 31 Café, el día comienza con una propuesta de inspiración europea, es ese tipo de lugar al que puedes llegar por un espresso y unos croissants, pero terminar quedándote para desayunar, comer o hacer una pausa con una copa de vino. Su terraza y su ambiente relajado lo convierten en una opción ideal para disfrutar sin prisa.

Fotografía: Slim's Bal Harbour

Y si hablamos de los restaurantes que forman parte de la identidad de Bal Harbour, Carpaccio es imposible de dejar fuera. Con más de tres décadas en Bal Harbour Shops, sigue siendo uno de esos lugares que mantienen su encanto. La pizza Margherita, la ensalada Riviera y sus carpaccios de res, atún y salmón son imperdibles.

Para los amantes de la cocina japonesa, Makoto ofrece una experiencia con un ambiente inmejorable. El restaurante del chef Makoto Okuwa combina preparaciones Edomae, pescados de gran calidad y una propuesta que también incluye carnes y cocina a la parrilla robata. No te puedes ir sin comer el Spicy Tuna Crispy Rice, además de su selección de sushi, sashimi y brochetas.