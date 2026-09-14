Un festejo que se vive durante todo el puente

Fotografía: Cortesía

El programa comienza el 12 de septiembre con la cena de cochinita pibil en Copal Cocina. El 13, los huéspedes podrán disfrutar un almuerzo dedicado a los sabores del Pacífico mexicano y una propuesta gastronómica especial del chef Hugo Guajardo.

Para el 14 de septiembre, Naviva propone una experiencia artística inmersiva guiada por un maestro artesano local, quien compartirá técnicas e historias detrás de su trabajo. Por la noche, una cata de raicilla y una cena maridaje de cinco tiempos completarán la celebración. El 15 de septiembre comienza con un desayuno de carnitas y termina con una cena colaborativa en Copal, donde la chef ejecutiva Sofía Mojica y dos chefs invitados de Bahía de Banderas reinterpretarán los sabores de la región frente al océano.

Una opción para celebrar las fiestas patrias desde un entorno de lujo, naturaleza y tradiciones mexicanas, con una propuesta que invita a conectar con la cultura del país a través de la cocina y las experiencias.

Dónde: Naviva, A Four Seasons Resort, Punta Mita, Nayarit.

Ideal para: Quienes buscan una escapada especial durante el puente patrio.

Tradición y folclor en Rosewood San Miguel de Allende

Fotografía: Cortesía

Para quienes prefieren celebrar rodeados de historia y arquitectura colonial, Rosewood San Miguel de Allende, en el corazón de la ciudad declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, presenta una serie de festejos patrios que combinan gastronomía, música en vivo y tradición mexicana.

Un fin de semana de celebraciones

Todo comienza este lunes 14 de septiembre con un Brunch Patrio animado por mariachi en vivo, con estaciones de ceviches frescos, chilaquiles, quesadillas al momento, birria, barbacoa y tacos al pastor, además de smoothies y los infaltables Bloody Marys.

Fotografía: Cortesía

El 15 de septiembre, el Jardín Rosewood, enmarcado por la silueta de la Parroquia de San Miguel Arcángel, se transforma para una Fiesta Mexicana con temática vaquera inspirada en el norte del país. Banda norteña en vivo, toro mecánico, "toques" y un mercado tradicional con antojitos y barra libre completan la noche, que cierra con DJ set y fuegos artificiales.

Para quienes buscan algo más íntimo, ese mismo día Pirules Garden Kitchen, el restaurante más reciente del hotel, ofrece una cena de siete tiempos junto al chef invitado Isaí Nolasco, de Bárbaro Asador de Campo (Querétaro), con maridaje incluido.

La celebración se extiende toda la semana en Luna Rooftop y Pirules Garden Kitchen, con menús especiales inspirados en la cocina mexicana.

Dónde: Rosewood San Miguel de Allende, San Miguel de Allende, Guanajuato.

Ideal para: Quienes buscan tradición, folclor y alta cocina mexicana en un entorno colonial.