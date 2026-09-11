El siguiente gran momento fue la visita a la fábrica de Ferrari en Maranello. Un tour guiado por sus instalaciones, ser testigo de procesos de ensamblaje orientados a crear los vehículos más bellos y veloces del mundo, y recorrer los headquarters de la escudería –incluyendo una sala con una impactante colección de autos de carreras de temporadas pasadas que hoy son propiedad privada– permite entender la pasión que días más tarde atestiguamos en el Autódromo de Monza. El restaurante Cavallino, bajo la dirección creativa de Massimo Bottura, fue el escenario perfecto para participar en una cata de Chivas Regal C16 x Charles Leclerc liderada por Hyslop y Rhys Wilson, embajador global de Chivas Regal.

Fotografía: Cortesía

En este ambiente más privado preguntamos a Hyslop cómo encaró el reto planteado por Leclerc –“Por primera vez en la historia de Chivas Brothers, elaboramos una mezcla de 16 años de añejamiento con una influencia de jerez. Fue un desafío y, para mí, lo hice aún más complicado porque hablé con mi equipo y les dije: ‘Vamos a elaborarlo a partir de 16 whiskies’– y de qué manera se involucró el piloto en el proceso creativo – “Vino a Escocia durante todo un fin de semana. Lo llevé a las destilerías para que pudiera conocerlas y después le enseñé algunos de mis prototipos. Los observó y evaluó los diferentes sabores, la intensidad de la malta, qué tan marcadas quería las notas de humo y de jerez. Tuvimos una sesión muy buena para afinar los últimos detalles del whisky, así que fue un proceso muy práctico, interactivo y participativo”.

El capítulo final, antes de los dos días de carrera, fue una cena en Palazzo Serbelloni, en la que se contó con la presencia de Frédéric Vasseur, director general y jefe de equipo de la Scuderia Ferrari. Sobre el escenario compartió detalles acerca del partnership entre la escudería y Chivas Regal, así como de toda la preparación técnica y estratégica que existe detrás de cada Gran Premio, de cada prueba y de cada temporada. La sorpresa fue una actuación de Emilio Piano quien, además de interpretar algunas piezas de música clásica, estuvo acompañado de cantantes de ópera y un conjunto de cuerdas que llenó el comedor principal con los sonidos de Vivaldi.

La visita a Ferrari en Maranello permitió conocer de cerca los procesos detrás de sus legendarios autos de carreras. (Fotografía: Cortesía )

Lo que vino a continuación, fueron dos días en la Regal Suite del Autódromo de Maranello, conocido como el templo de la velocidad. Entre cocteles preparados con Chivas Regal, visitas de expertos en automovilismo y bartenders de talla internacional, la emoción de una afición que llenaba de rojo las gradas y una carrera que dejó fuera a Leclerc en la tercera vuelta y que coronó a un italiano –Kimi Antonelli– en su país natal después de 60 años, confirmamos que la maestría es algo que se trabaja todos los días, a pesar de que en algunos de ellos los resultados no sean los esperados. Así lo hacen Leclerc y Hyslop, Nakamura y Wilson, Vasseur y Piano… y eso es indiscutible.