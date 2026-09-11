La maestría para dominar un oficio, una profesión o un arte requiere tiempo, dedicación, paciencia y compromiso. Esto aplica cuando eres un piloto de carreras, un experto en whisky o un genio del ajedrez, y pudimos confirmarlo a lo largo de una semana en Italia en compañía de Chivas Regal. El motivo del viaje, además de asistir al Gran Premio de Italia, fue descubrir el universo de Chivas Regal C16 x Charles Leclerc, un whisky de edición limitada que fue resultado de un reto lanzado por el piloto de Fórmula 1 Charles Leclerc –quien también es embajador global de la marca– a Sandy Hyslop, Master Blender de la casa escocesa. El desafío era crear un blend con 16 whiskies de por lo menos 16 años. ¿Por qué este número? En primer lugar, porque es el número con el que Leclerc compite como parte de la Scuderia Ferrari, pero también porque tiene importantes significados a nivel personal.
Expresiones de la maestría
La maestría para dominar un oficio, una profesión o un arte requiere tiempo, dedicación, paciencia y compromiso. Esto aplica cuando eres un piloto de carreras, un experto en whisky o un genio del ajedrez, y pudimos confirmarlo a lo largo de una semana en Italia en compañía de Chivas Regal. El motivo del viaje, además de asistir al Gran Premio de Italia, fue descubrir el universo de Chivas Regal C16 x Charles Leclerc, un whisky de edición limitada que fue resultado de un reto lanzado por el piloto de Fórmula 1 Charles Leclerc –quien también es embajador global de la marca– a Sandy Hyslop, Master Blender de la casa escocesa. El desafío era crear un blend con 16 whiskies de por lo menos 16 años. ¿Por qué este número? En primer lugar, porque es el número con el que Leclerc compite como parte de la Scuderia Ferrari, pero también porque tiene importantes significados a nivel personal.
Una semana para descubrir la maestría
Todo comenzó en Villa Borromeo, a las afueras de Milán, donde por una noche se instaló la Arena of Mastery. Aquí ocurrieron dos encuentros importantes. El primero, fue una sesión de speed questions entre Joel Harrison, periodista experto en whisky, y Hyslop para descubrir todos los detalles de Chivas Regal C16 x Charles Leclerc –sus sabores, aromas, detalles de su ensamblaje y demás secretos que solo quien estuvo a cargo de su creación podría revelar. La segunda parte de la velada fue una partida de SE!ZE entre Leclerc y Hikaru Nakamura, gran maestro estadounidense de ajedrez. Este juego de estrategia fue creado por el propio Charles, de la mano del equipo de Chivas Regal, como respuesta al desafío planteado a Hyslop. Siendo fan del ajedrez y de otros juegos de estrategia, este juego de tablero puso a prueba su destreza, visión estratégica y capacidad de adaptación ante los movimientos del oponente. Si bien Nakamura resultó vencedor, Leclerc dejó claro que cada derrota es una oportunidad para aprender de los errores y poner a prueba la capacidad de adaptación. “Creo que la experiencia juega un papel enorme a la hora de tomar decisiones rápidas y cuando tienes poco tiempo para tomar la decisión correcta, creo que el instinto es el que toma el control. Pero, obviamente, para tomar las decisiones correctas también necesitas el respaldo del trabajo duro y la preparación. Creo que la combinación de las tres es la que hace que suceda la magia. No hay ningún secreto”, aseguró al término de la partida.
El siguiente gran momento fue la visita a la fábrica de Ferrari en Maranello. Un tour guiado por sus instalaciones, ser testigo de procesos de ensamblaje orientados a crear los vehículos más bellos y veloces del mundo, y recorrer los headquarters de la escudería –incluyendo una sala con una impactante colección de autos de carreras de temporadas pasadas que hoy son propiedad privada– permite entender la pasión que días más tarde atestiguamos en el Autódromo de Monza. El restaurante Cavallino, bajo la dirección creativa de Massimo Bottura, fue el escenario perfecto para participar en una cata de Chivas Regal C16 x Charles Leclerc liderada por Hyslop y Rhys Wilson, embajador global de Chivas Regal.
En este ambiente más privado preguntamos a Hyslop cómo encaró el reto planteado por Leclerc –“Por primera vez en la historia de Chivas Brothers, elaboramos una mezcla de 16 años de añejamiento con una influencia de jerez. Fue un desafío y, para mí, lo hice aún más complicado porque hablé con mi equipo y les dije: ‘Vamos a elaborarlo a partir de 16 whiskies’– y de qué manera se involucró el piloto en el proceso creativo – “Vino a Escocia durante todo un fin de semana. Lo llevé a las destilerías para que pudiera conocerlas y después le enseñé algunos de mis prototipos. Los observó y evaluó los diferentes sabores, la intensidad de la malta, qué tan marcadas quería las notas de humo y de jerez. Tuvimos una sesión muy buena para afinar los últimos detalles del whisky, así que fue un proceso muy práctico, interactivo y participativo”.
El capítulo final, antes de los dos días de carrera, fue una cena en Palazzo Serbelloni, en la que se contó con la presencia de Frédéric Vasseur, director general y jefe de equipo de la Scuderia Ferrari. Sobre el escenario compartió detalles acerca del partnership entre la escudería y Chivas Regal, así como de toda la preparación técnica y estratégica que existe detrás de cada Gran Premio, de cada prueba y de cada temporada. La sorpresa fue una actuación de Emilio Piano quien, además de interpretar algunas piezas de música clásica, estuvo acompañado de cantantes de ópera y un conjunto de cuerdas que llenó el comedor principal con los sonidos de Vivaldi.
Lo que vino a continuación, fueron dos días en la Regal Suite del Autódromo de Maranello, conocido como el templo de la velocidad. Entre cocteles preparados con Chivas Regal, visitas de expertos en automovilismo y bartenders de talla internacional, la emoción de una afición que llenaba de rojo las gradas y una carrera que dejó fuera a Leclerc en la tercera vuelta y que coronó a un italiano –Kimi Antonelli– en su país natal después de 60 años, confirmamos que la maestría es algo que se trabaja todos los días, a pesar de que en algunos de ellos los resultados no sean los esperados. Así lo hacen Leclerc y Hyslop, Nakamura y Wilson, Vasseur y Piano… y eso es indiscutible.