Norwegian Cruise Line: una experiencia tan única como tú

Encontrar una opción que tenga todo lo que un buen viaje necesita es una tarea titánica. Requiere tiempo, planeación y, sobre todo, compromiso. Hay que darle espacio al romance, la diversión, la relajación y el entretenimiento, todo, en muy poco tiempo. Por eso Norwegain Cruise Line es tu aliada perfecta para esta misión.

Su propuesta va más allá de cubrir un solo destino: es la oportunidad de despertar en un lugar distinto cada día y vivir la riqueza de varias culturas, paisajes y tradiciones en unas mismas vacaciones. A bordo, cada detalle está pensado para que disfrutes el viaje a tu manera, sin importar el tipo de vacaciones que tengas en mente. Desde un viaje en pareja, hasta un encuentro familiar, todos obtienen lo que buscan.

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Con ellos, cada viaje es una invitación a explorar el mundo de una forma diferente. Desde la majestuosidad de los glaciares de Alaska, los impresionantes paisajes de Canadá, las aguas turquesas del Caribe o los históricos sitios de Europa, hasta la Great Stirrup Cay, una isla privada en Las Bahamas, donde encontrarás el emocionante Great Tides Waterpark. Todos sus itinerarios están pensados para conectar con algunas de las regiones más fascinantes del planeta.

Deléitate con una amplia variedad de opciones gastronómicas, entretenimiento de clase mundial, espacios diseñados para el bienestar y actividades para todos los estilos de viaje. Si buscas relajarte con vistas al océano, compartir momentos en familia, o dejarte llevar por la aventura de una carrera de go karts, aquí encontrarás la libertad de crear una experiencia que sea tan única como tú.