Un hotel que nace del paisaje

Surf, golf, polo, tirolesa y expediciones por Nayarit amplían la experiencia más allá del hotel. (Fotografía: Cortesía )

Rosewood Mandarina cuenta con 134 suites, incluidas tres suites especiales y dos villas independientes. La particularidad está en que el hospedaje se distribuye entre tres ecosistemas: montaña, playa y planicies. Algunas habitaciones miran hacia la selva y el océano; otras tienen acceso privilegiado a la playa Canalán, mientras que otras se integran al paisaje agrícola que forma parte de este rincón de la Riviera Nayarit. Todas cuentan con piscina privada y terrazas pensadas para borrar, literalmente, los límites entre interior y exterior.

El diseño, desarrollado por Caroline Meersseman, de Bando x Seidel Meersseman, incorpora referencias a la cosmovisión y al legado artesanal de las comunidades cora y wixárika. Textiles, bordados, madera, cerámica y piezas creadas en colaboración con artesanos locales forman parte de un lenguaje visual que busca que el hotel pertenezca a su entorno y no simplemente se imponga a él.

Para quienes buscan una experiencia todavía más privada, las dos villas llevan el concepto a otra escala. La Canalan Beachfront Villa se encuentra directamente sobre la arena y cuenta con dos habitaciones, gimnasio privado y piscina infinita, mientras que la Cora Mountaintop Villa, de 1,200 metros cuadrados, ocupa una posición elevada en la montaña y ofrece cuatro habitaciones con vistas abiertas hacia el Pacífico.

Nayarit en la mesa

La gastronomía apuesta por ingredientes locales y propuestas que van de los sabores mexicanos a las técnicas japonesas. (Fotografía: Cortesía )

La gastronomía es otra de las puertas de entrada al destino. Bajo la dirección del chef ejecutivo Vicente Mascarós, la propuesta del resort se construye alrededor de la estacionalidad, los productos locales y las tradiciones de la región.

La Cocina Mandarina es el punto de encuentro cotidiano: un espacio abierto frente al mar donde el fuego y la leña ocupan un papel central. Por la mañana, tortillas hechas a mano, frutas locales, café, chocolate y recetas mexicanas recrean de forma fiel la manera en que se desayuna en nuestro país; durante el día, tacos, mariscos frescos y preparaciones al fuego; por la noche, una propuesta más elaborada que explora los sabores regionales.

Buena Onda, junto a la piscina, adopta un tono más relajado con una carta inspirada en la cocina costera española y mediterránea. Pero es Toppu, situado en lo alto de la montaña, el restaurante insignia. Con la consultoría creativa del chef peruano Diego Muñoz, explora el encuentro entre las técnicas japonesas –como izakaya, robatayaki y tempura– y los ingredientes de Nayarit, desde pescados y mariscos hasta cítricos, vegetales y chiles.

A esta experiencia se suma Barra Peñasco, un espacio de mixología suspendido sobre un acantilado cuya carta toma como punto de partida los cuatro elementos y las tradiciones náyeri y wixárika, utilizando botánicos autóctonos y destilados mexicanos como tequila, mezcal, raicilla y sotol.

Bienestar con raíces locales

Asaya Spa combina prácticas ancestrales inspiradas en la cosmovisión wixárika con una mirada contemporánea al bienestar. (Fotografía: Cortesía )

El programa de Asaya Spa debuta en México en Rosewood Mandarina. Inspirado en la cosmovisión wixárika y construido alrededor de un árbol de parota, el espacio propone tratamientos y rituales que combinan prácticas ancestrales con una visión contemporánea del bienestar. Entre sus experiencias se encuentran el Viaje Mara’akame y el Masaje de Tabaco, además de yoga al aire libre, caminatas y actividades diseñadas para reconectar con el entorno natural.

La experiencia, sin embargo, no termina en el spa. Surf, tirolesa, caminatas, circuitos de cuerdas y pickleball forman parte de la oferta, junto con el acceso al Club de Polo y Centro Ecuestre Mandarina. También está el Mandarina Golf Club, diseñado por Greg Norman, y la posibilidad de organizar expediciones hacia Sayulita, San Pancho o las Islas Marietas.Incluso los viajeros más jóvenes tienen su propia forma de descubrir el destino a través de Rosewood Explorers, un programa inspirado en relatos de la tradición wixárika que incorpora exploración de ecosistemas, actividades acuáticas, talleres de sustentabilidad y experiencias artísticas con materiales locales.

Más que una nueva apertura hotelera, Rosewood Mandarina representa una síntesis de la filosofía que ha acompañado a la marca desde sus orígenes: crear hoteles profundamente ligados al lugar que los recibe. En este caso, esa idea toma la forma de un santuario donde la montaña, la selva, las tradiciones indígenas y el Pacífico no son simplemente el escenario de la experiencia, sino sus verdaderos protagonistas.

