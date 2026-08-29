Tres rostros de Florida: Palm Beach, Surfside y Naples con Four Seasons

En su discreto pero impecable bar, lo mismo se puede ver a los huéspedes ordenar un martini que a muchos miembros de la comunidad, quienes consideran su barra como un punto de encuentro y reunión. En el terreno de la gastronomía, su buque insignia es Florie’s, un concepto desarrollado por el chef Mauro Colagreco en el que los sabores mediterráneos son los protagonistas. Durante la cena, detalles como el pan servido junto a un poema impreso de Pablo Neruda hacen que la velada fluya, invitando a saborear ingredientes como langosta, ostiones, camarones, trufa y cortes de res wagyu.

Un día perfecto en este paraíso comienza con un juego de tenis o minigolf en el Palm Pavilion o con una clase de yoga al aire libre, para después dirigir los pasos al Coconut Café y terminar de despertar con sus bebidas de especialidad y alguno de sus panes recién horneados. Ya sea a bordo de las bicicletas eléctricas o de los vehículos de la propiedad, se pueden explorar los alrededores antes de regresar a relajarse en el Palm Beach Spa con algún masaje, facial o tratamiento corporal y, finalmente, descansar en una cabaña a orillas de la alberca o en su playa privada mientras el sol se desplaza hacia el horizonte. Bajo su luz y rodeados por la calma que se respira en el ambiente, el Four Seasons Resort Palm Beach invita a disfrutar sin prisas todo lo bueno que la vida ofrece estando frente al mar.

@fspalmbeach

FOUR SEASONS HOTEL AT THE SURF CLUB

Los orígenes de The Surf Club se remontan a la víspera de Año Nuevo de 1930, fecha en la que abrió oficialmente sus puertas este club social privado concebido como un punto de encuentro que atrajo a las figuras más influyentes de la vida cultural, política y creativa de la época. Con el paso del tiempo, este recinto se convirtió en un referente de la vida social y hoy, casi un siglo después de su fundación, se mantiene como una versión contemporánea de ese rico legado.

Alejado del bullicio de Miami Beach y a pocos minutos de las boutiques de Bal Harbour, el Four Seasons Hotel at The Surf Club, en Surfside, ofrece una forma más íntima y sofisticada de vivir Miami sin perder su identidad histórica ni su carácter social y exclusivo. El complejo desarrollado alrededor del edificio original integra nuevas estructuras proyectadas por el arquitecto estadounidense Richard Meier, así como interiores imaginados por el francés Joseph Dirand. La luz natural que se cuela por sus amplias ventanas inunda espacios equilibrados que en muchos casos conservan pisos y elementos arquitectónicos originales.

Su inventario incluye únicamente 77 habitaciones, lo que permite entender por qué una estancia en este hotel es una experiencia reservada para unos cuantos. El color blanco, las molduras en el techo y los ventanales de piso a techo convierten las suites y habitaciones en verdaderos refugios de armonía y vocación minimalista.

Y si hay un pilar que afianza su concepto, definitivamente tendría que ser el de la gastronomía. En primer lugar, está The Champagne Bar, una barra cubierta de azulejos verdes que late en el corazón de la propiedad y que cuenta con una amplia selección de cocteles clásicos y una de las cartas de champaña más amplias de Miami. Después, tenemos Lido Restaurant at the Surf Club, un espacio del que el chef Marco Calenzo se ha adueñado con una original fusión de cocina italiana costera con guiños a Japón. Entre sus creaciones insignia destacan el buñuelo con caviar, los ostiones con ponzu, el tiradito de atún, los tagliatelle con langosta y la cotoletta. Y desde luego, la joya de la corona: The Surf Club Restaurant by Thomas Keller. El servicio preciso y la atención al detalle se perciben desde el bar hasta el comedor principal de este espacio que representa la primera incursión del premiado chef en el estado de Florida, donde rinde un homenaje a los clásicos de la cocina continental con una ejecución contemporánea. Ya sea para ordenar el menú degustación o disfrutar de una galleta de chispas de chocolate, esta es una parada obligatoria.

También es obligatoria una visita a The Surf Club Spa, cuyo ambiente íntimo y discreto le suma puntos de sofisticación a la propuesta de bienestar. Desde tratamientos y rituales desarrollados de la mano de marcas como Biologique Recherche y Pharmos Natur, hasta el recorrido por un circuito que incluye hammam, vapor, sauna y regaderas, este espacio refuerza la identidad del hotel como un retiro donde el lujo se expresa a través del tiempo y la atención personalizada.

@fssurfside