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Viajes y Gourmet

Arte Popular Mexicano y Día de muertos: los dos imperdibles de Parque Xcaret que todo amante de México debe vivir

Platicamos con Leticia Aguerrebere sobre la Feria Xcaret de Arte Popular Mexicano y el Festival de Vida y Muerte, experiencias que te sumergen en la tradición y el arte de México como en ningún otro lugar del país.
vie 28 agosto 2026 02:12 PM
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Presentado por: Grupo Xcaret

Talleres para niños y adultos, 150 maestros artesanos, una muestra de artesanías provenientes de 22 estados de la República, una pasarela con trajes típicos, muestras gastronómicas, espectáculos de danza y teatro, un concierto exclusivo de Pandora y Flans en el Teatro Gran Tlachco y una gala en homenaje a Jorge Negrete, el ícono de la Época de Oro del cine mexicano; son solo algunas de las razones por las que perderse la tercera edición de la Feria Xcaret de Arte Popular Mexicano y el 20° aniversario del Festival de Vida y Muerte sería un grave error.

Tanto la feria —que se celebra del 24 al 27 de septiembre— como el festival —que tendrá lugar del 30 de octubre al 2 de noviembre— son eventos que te acercan a las tradiciones mexicanas y a quienes mantienen viva nuestra herencia cultural, en un escenario donde la naturaleza también es protagonista. ¿De qué se trata cada propuesta? ¿Por qué Parque Xcaret entre toda la oferta? Te contamos cada detalle.

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Feria Xcaret de Arte Popular Mexicano: 150 artesanos, 150 formas de ver la vida

“Queremos impulsar que las técnicas tradicionales no se pierdan, que pasen de generación en generación. No es solo un espectáculo para el turismo, es una inversión en la salvaguardia del patrimonio y en la dignidad social del artesano”, explica Leticia Aguerrebere, directora de Arte y Cultura del Grupo Xcaret, al describir el objetivo detrás de la Feria de Arte Popular Mexicano.

Arte Popular Mexicano y Día de muertos: los dos imperdibles de Parque Xcaret que todo amante de la cultura de México debe vivir
(Ricardo Ramírez)

Se trata de una curaduría de piezas que en el marco del mes patrio, reúne el trabajo de 150 artesanas y artesanos provenientes de 22 estados de la República, maestros y jóvenes talentos, que presentan su trabajo en la Hacienda Henequenera de Parque Xcaret.

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Así, este espacio se convierte en un punto de encuentro de disciplinas ancestrales, como cuchillería, cartonería, cerámica, madera, textiles, joyería, piel, piedra, vidrio, fibras vegetales, orfebrería y metalistería, entre otras; las cuales, encuentran una expresión artística en la que cada artesano aporta una interpretación y acabado distintos.

Arte Popular Mexicano y Día de muertos: los dos imperdibles de Parque Xcaret que todo amante de la cultura de México debe vivir
(Cortesía)

“Detrás de las manos de los artesanos hay una forma única de ver las cosas; con 150 maestros reunidos, estás conociendo 150 formas distintas de ver la vida y la cultura de México”, menciona Leticia Aguerrebere al hablar de la trascendencia de este encuentro. Una celebración que invita a mirar de cerca el talento, las historias y las tradiciones que dan forma a nuestro país.

Ya sea que sea tu primera visita —o no— en la Feria Xcaret de Arte Popular Mexicano, siempre habrá un nuevo motivo para hacer una pausa y descubrir la tradición ancestral de México en Parque Xcaret.

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¿Buscando qué hacer en Día de Muertos? Este año hay una sola respuesta: Festival de Vida y Muerte

Decir que el Festival de Vida y Muerte celebra su vigésimo aniversario suena fácil, pero para entender el trabajo que ha requerido a lo largo de los años es necesario hacer un recorrido mucho más amplio, que comenzó en 2004 con la inauguración del Panteón Parque Xcaret: un tributo a los cementerios de México cuyas 365 tumbas e ingeniosos epitafios fueron los primeros indicios del gran espectáculo que hoy se puede disfrutar.

“Eso fue un proyecto muy divertido, por cierto, creado directamente por nuestro presidente y director general, el arquitecto Miguel Quintana Pali. Había: el gerente de campanitas, el gerente de puertitas, el de bóvedas y así de todas las tumbitas. Se hizo una visita de campo por todos los panteones de la península para ver epitafios, tipos de construcción y técnicas [...] Un proyecto muy bonito, hecho a mano, piedra por piedra, precioso, en donde participaron más de dos mil personas”, recuerda la directora de Arte y Cultura del Grupo Xcaret.

Lo que nadie sabía es que dos años después, en 2006, la primera edición del Festival de Vida y Muerte daría inicio a una celebración que hoy reúne más de 60 espectáculos diarios de artes escénicas, conciertos estelares con artistas como Pandora y Flans, una gala dirigida por Lorenzo Negrete —nieto del cantante y actor Jorge Negrete—, exposiciones de arte y un sinfín de actividades para sumergirse por completo en la tradición del Día de Muertos desde una experiencia que, sin duda, no ofrece ningún otro rincón de México.

Arte Popular Mexicano y Día de muertos: los dos imperdibles de Parque Xcaret que todo amante de la cultura de México debe vivir
(Cortesía)

Pero eso no es todo. Como líder y promotor cultural de México, Parque Xcaret busca impulsar esta tradición no solo como un espectáculo, sino como una forma de enaltecer una celebración que es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Para ello, ofrece una serie de experiencias inspiradas en las tradiciones del estado invitado de cada edición —este año, Guanajuato—, la cual, integra desde una muestra gastronómica de platillos típicos de la región, talleres de conocimiento ancestral —como el de cacao y tortilla ceremonial, dos de los imperdibles del grupo—, hasta puestas en escena de danza, teatro y música tradicional.

A la amplia agenda se suma la Hacienda Niños, un espacio interactivo que busca sembrar en las infancias el amor por las artes tradicionales y el cuidado del medioambiente, perfecto para que los más pequeños de la familia también se diviertan y aprendan.

Arte Popular Mexicano y Día de muertos: los dos imperdibles de Parque Xcaret que todo amante de la cultura de México debe vivir
(Cortesía)

Aunque todo suena tan envolvente como realmente es, cada edición tiene su propio reto. Uno de ellos es la flor de cempasúchil natural, que año con año se traslada desde el centro de México y se preserva durante la festividad para que en cuanto entres al parque, su aroma te envuelva por completo y te transporte al Día de Muertos.

“Detrás de las flores hay toda una logística: su traslado, manipulación, cuidado, tejido, colocación y resguardo, además de refrescarlas constantemente para que se mantengan en perfectas condiciones hasta el final. Es todo un reto, pero también una parte muy bonita del proceso”, describe Leticia.

Arte Popular Mexicano y Día de muertos: los dos imperdibles de Parque Xcaret que todo amante de la cultura de México debe vivir
(Cortesía)

Pero, entonces, ¿por qué Xcaret y no otro espacio? Porque, en Xcaret, amar a México es conocerlo desde su riqueza cultural, su ecosistema, sus tradiciones y todo lo que compone su cultura de manera integral. Es tener la garantía de disfrutar momentos memorables, de esos que en cuanto terminan quieres repetir.

Este año, vive dos veces el alma de México en Parque Xcaret y sumérgete en la intimidad de cada tradición desde una experiencia completamente auténtica. Adquiere tus boletos aquí.

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Xcaret chiapas, viajes, hoteles, gastronomia

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