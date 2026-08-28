Arte Popular Mexicano y Día de muertos: los dos imperdibles de Parque Xcaret que todo amante de México debe vivir

Talleres para niños y adultos, 150 maestros artesanos, una muestra de artesanías provenientes de 22 estados de la República, una pasarela con trajes típicos, muestras gastronómicas, espectáculos de danza y teatro, un concierto exclusivo de Pandora y Flans en el Teatro Gran Tlachco y una gala en homenaje a Jorge Negrete, el ícono de la Época de Oro del cine mexicano; son solo algunas de las razones por las que perderse la tercera edición de la Feria Xcaret de Arte Popular Mexicano y el 20° aniversario del Festival de Vida y Muerte sería un grave error.

Tanto la feria —que se celebra del 24 al 27 de septiembre— como el festival —que tendrá lugar del 30 de octubre al 2 de noviembre— son eventos que te acercan a las tradiciones mexicanas y a quienes mantienen viva nuestra herencia cultural, en un escenario donde la naturaleza también es protagonista. ¿De qué se trata cada propuesta? ¿Por qué Parque Xcaret entre toda la oferta? Te contamos cada detalle.

