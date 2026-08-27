El paisaje también dicta el ritmo de los días. Tres albercas infinity descienden hacia la playa, mientras que el océano se convierte en escenario para descubrir la vida marina, practicar surf o simplemente pasar una tarde bajo el sonido constante de las olas.

Casamilpa y La Boquita exploran los sabores de México y el Mediterráneo con la costa como inspiración. (Fotografía: Cortesía )

Del aguachile a la raicilla

La experiencia culinaria sigue la misma lógica: mirar hacia la costa y sus ingredientes. La propuesta gastronómica combina sabores mexicanos con influencias mediterráneas y una selección de experiencias que van desde el arte del aguachile y el ceviche hasta los orígenes de la raicilla. Casamilpa, el restaurante insignia, ofrece desde huevos al gusto, quesabirrias y pan dulce para el desayuno hasta una los tradiciones mezze, ensaladas y pastas –como el imperdible tagliatelle con langosta– para la cena.

La Boquita, por su parte, recuerda a las tradicionales taquerías y restaurantes a pie de playa –con un impecable diseño y decoración– en la cual los aguachiles, los tacos, las tostadas, los ceviches y las micheladas saben mejor que en ninguna parte, pues todos los elementos se conjugan para que la experiencia sea inmejorable.

Casamilpa y La Boquita exploran los sabores de México y el Mediterráneo con la costa como inspiración. (Fotografía: Cortesía )

También hay espacio para explorar el destino más allá del resort. Un Surf Safari, excursiones a las Islas Marietas, talleres dedicados a la cultura local y experiencias de cocina permiten acercarse a la riqueza natural y cultural de Nayarit desde una perspectiva más personal.

Para quienes buscan una pausa, ONDA, Wellbeing by Auberge, toma como inspiración la energía rítmica del océano. Su propuesta combina tratamientos signature, hidroterapia y experiencias inmersivas concebidas para recuperar el equilibrio y la sensación de ligereza.

ONDA, Wellbeing by Auberge lleva el ritmo del océano a una propuesta enfocada en el descanso y el bienestar. (Fotografía: Cortesía )

Pero quizá el mayor atractivo del lugar esté precisamente en aquello que no se puede medir en un ranking: la sensación de haber encontrado un rincón que todavía invita a bajar el ritmo. Como resume Christian González, General Manager de la propiedad, “la intención es crear experiencias que conecten a los huéspedes con la esencia del destino y permanezcan en la memoria mucho después de haber terminado el viaje”.

En Susurros del Corazón, Punta de Mita se descubre así: entre el sonido del mar, la selva, una tabla de surf, una copa al atardecer y la posibilidad –cada vez más escasa– de sentir que, por un momento, se ha encontrado un secreto bien guardado.