Entre la selva tropical de Nayarit y una franja de playa con vistas a la Bahía de Banderas, Susurros del Corazón propone una manera distinta de entender Punta de Mita: más íntima, relajada y profundamente conectada con su entorno.
Susurros del Corazón: el lujo que se descubre al ritmo del Pacífico
En una época en la que los destinos más deseados parecen haber sido fotografiados y compartidos hasta el cansancio, todavía existen lugares capaces de conservar cierta sensación de descubrimiento. Este resort es uno de ellos. Ubicado entre acantilados cubiertos de vegetación y una prístina franja de playa frente al Pacífico, Susurros del Corazón parte de una idea sencilla, pero cada vez más valiosa: que el verdadero lujo puede encontrarse en el espacio, la privacidad y la conexión con el lugar.
La filosofía también refleja el ADN de Auberge Resorts Collection, un portafolio en el que cada propiedad busca expresar el alma de su destino a través del diseño, la gastronomía, el bienestar y un servicio cálido y discreto. Aquí, esa identidad toma la forma de un refugio de surf de lujo relajado, donde la naturaleza de la costa de Nayarit es parte esencial de la experiencia.
Una conversación con el paisaje
Susurros del Corazón cuenta con 82 habitaciones y 11 suites, además de residencias y casas diseñadas para prolongar la experiencia de quienes viajan en familia o con amigos. En todos los espacios, el diseño privilegia la relación entre interior y exterior: amplios ventanales, terrazas privadas, materiales naturales, mobiliario y textiles que celebran la tradición artesanal mexicana.
El paisaje también dicta el ritmo de los días. Tres albercas infinity descienden hacia la playa, mientras que el océano se convierte en escenario para descubrir la vida marina, practicar surf o simplemente pasar una tarde bajo el sonido constante de las olas.
Del aguachile a la raicilla
La experiencia culinaria sigue la misma lógica: mirar hacia la costa y sus ingredientes. La propuesta gastronómica combina sabores mexicanos con influencias mediterráneas y una selección de experiencias que van desde el arte del aguachile y el ceviche hasta los orígenes de la raicilla. Casamilpa, el restaurante insignia, ofrece desde huevos al gusto, quesabirrias y pan dulce para el desayuno hasta una los tradiciones mezze, ensaladas y pastas –como el imperdible tagliatelle con langosta– para la cena.
La Boquita, por su parte, recuerda a las tradicionales taquerías y restaurantes a pie de playa –con un impecable diseño y decoración– en la cual los aguachiles, los tacos, las tostadas, los ceviches y las micheladas saben mejor que en ninguna parte, pues todos los elementos se conjugan para que la experiencia sea inmejorable.
También hay espacio para explorar el destino más allá del resort. Un Surf Safari, excursiones a las Islas Marietas, talleres dedicados a la cultura local y experiencias de cocina permiten acercarse a la riqueza natural y cultural de Nayarit desde una perspectiva más personal.
Para quienes buscan una pausa, ONDA, Wellbeing by Auberge, toma como inspiración la energía rítmica del océano. Su propuesta combina tratamientos signature, hidroterapia y experiencias inmersivas concebidas para recuperar el equilibrio y la sensación de ligereza.
Pero quizá el mayor atractivo del lugar esté precisamente en aquello que no se puede medir en un ranking: la sensación de haber encontrado un rincón que todavía invita a bajar el ritmo. Como resume Christian González, General Manager de la propiedad, “la intención es crear experiencias que conecten a los huéspedes con la esencia del destino y permanezcan en la memoria mucho después de haber terminado el viaje”.
En Susurros del Corazón, Punta de Mita se descubre así: entre el sonido del mar, la selva, una tabla de surf, una copa al atardecer y la posibilidad –cada vez más escasa– de sentir que, por un momento, se ha encontrado un secreto bien guardado.