Pero primero el conocimiento. El chile en nogada es un plato originario de Puebla que destaca por ingredientes como la nuez de Castilla, granada roja, duraznos, peras y manzanas. Su pico de temporada ocurre entre mediados de agosto y septiembre, ya que es cuando mejor se concentran la frescura de los ingredientes.

De hecho, la principal razón de que la temporada de chiles en nogada sea corta es porque la nuez de Castilla, ingrediente principal, solo está fresco y tierno en este lapso del verano. Ahora sí, toma nota y crea tu ruta para descubrir el platillo en la capital mexicana.

Dónde comer chiles en nogada en CDMX este 2026

Angelopolitano

Uno de los lugares de la capital mexicana que preserva la historia del chile en nogada desde hace 14 años. Bajo la dirección del chef Gerardo Quezadas, ofrece versiones tradicionales capeadas y sin capear, elaboradas con ingredientes provenientes de Puebla, además de propuestas de autor para quienes buscan nuevas experiencias sin perder la esencia que caracteriza al platillo.

Instagram: @angelopolitanocdmx

Dirección: Puebla 151, local A, Roma Norte.

Puebla 151, local A, Roma Norte. Horarios: Martes a sábado de 01:00 p. m. a 09:00 p. m. y domingo de 01:00 p. m. a 07:00 p. m.

Hacienda de los Morales

El emblemático lugar celebra su tradicional Festival de la Nogada, una propuesta culinaria que toma como inspiración alguno de los ingredientes más representativos de la receta mexicana para crear un menú que combina tradición, creatividad y técnica. Algunos ingredientes que destacan en las nuevas interpretaciones de sabores como la nuez de Castilla, la granada, frutos secos y por supuesto el chile poblano.

Instagram: @hdelosmorales

Dirección: Juan Vázquez de Mella 525, Polanco.

Juan Vázquez de Mella 525, Polanco. Horarios: Lunes 08:00 a. m. a 12:00 a. m. y domingo de 08:00 a. m. a 06:00 p. m.

Dukkah

DUKKAH presenta esta temporada su propuesta de chile en nogada elaborado a partir de una preparación tradicional en la que el verdadero secreto está en el proceso. Se combinan carne de res, piñón rosa, jícama cristalizada y plátano macho, junto con durazno criollo, pera de leche y manzana, aromatizados con canela. La nogada es preparada con crema de rancho, queso fresco y nuez de Castilla, acompañada de granada roja.