Uno de los platillos más icónicos de la gastronomía mexicana tiene su propia temporada y por fin está aquí: los chiles en nogada, que se disfrutan comúnmente parar cerrar las últimas semanas del verano. Para disfrutarla en grande sus sabores, este plato llega a las mesas de los restaurantes y acá una selección de lugares en CDMX con opciones para todos los gustos.
Llegó la temporada de chiles en nogada: dónde comer los mejores en CDMX
Pero primero el conocimiento. El chile en nogada es un plato originario de Puebla que destaca por ingredientes como la nuez de Castilla, granada roja, duraznos, peras y manzanas. Su pico de temporada ocurre entre mediados de agosto y septiembre, ya que es cuando mejor se concentran la frescura de los ingredientes.
De hecho, la principal razón de que la temporada de chiles en nogada sea corta es porque la nuez de Castilla, ingrediente principal, solo está fresco y tierno en este lapso del verano. Ahora sí, toma nota y crea tu ruta para descubrir el platillo en la capital mexicana.
Dónde comer chiles en nogada en CDMX este 2026
Angelopolitano
Uno de los lugares de la capital mexicana que preserva la historia del chile en nogada desde hace 14 años. Bajo la dirección del chef Gerardo Quezadas, ofrece versiones tradicionales capeadas y sin capear, elaboradas con ingredientes provenientes de Puebla, además de propuestas de autor para quienes buscan nuevas experiencias sin perder la esencia que caracteriza al platillo.
- Instagram: @angelopolitanocdmx
- Dirección: Puebla 151, local A, Roma Norte.
- Horarios: Martes a sábado de 01:00 p. m. a 09:00 p. m. y domingo de 01:00 p. m. a 07:00 p. m.
Hacienda de los Morales
El emblemático lugar celebra su tradicional Festival de la Nogada, una propuesta culinaria que toma como inspiración alguno de los ingredientes más representativos de la receta mexicana para crear un menú que combina tradición, creatividad y técnica. Algunos ingredientes que destacan en las nuevas interpretaciones de sabores como la nuez de Castilla, la granada, frutos secos y por supuesto el chile poblano.
- Instagram: @hdelosmorales
- Dirección: Juan Vázquez de Mella 525, Polanco.
- Horarios: Lunes 08:00 a. m. a 12:00 a. m. y domingo de 08:00 a. m. a 06:00 p. m.
Dukkah
DUKKAH presenta esta temporada su propuesta de chile en nogada elaborado a partir de una preparación tradicional en la que el verdadero secreto está en el proceso. Se combinan carne de res, piñón rosa, jícama cristalizada y plátano macho, junto con durazno criollo, pera de leche y manzana, aromatizados con canela. La nogada es preparada con crema de rancho, queso fresco y nuez de Castilla, acompañada de granada roja.
- Instagram: @dukkah__
- Dirección: Río Sena 85, Cuauhtémoc.
- Horarios: lunes a jueves 08:00 a. m. a 09:00 p. m; viernes y sábado 08:00 a. m. a 11:00 p. m. y domingo 08:00 a. m. a 08:00 p. m.
Fónico
El restaurante diseñó toda una experiencia en torno al chile en nogada. No solo se trata de este platillo, sino de un menú de cuatro tiempos que ofrece deleitar tus sentidos. Incluye mole poblano, fideo seco en mole conventual, sopa de flor de calabaza y postres inspirados en las recetas de los antiguos conventos.
Instagram: @fonicocdmx
Dirección: Salamanca 85, Roma Norte.
Horarios: Lunes a sábado de 01:30 p. m. a 12:00 a. m.
Los Danzantes
Su icónica nogada rosa regresa un año más. Ofrece este platillo preparado con nogada rosa de nuez de Castilla, betal y bugambilia terminado con granada fresca y perejil. El chile ancho es suavizado con piloncillo, canela y especias, relleno de pato y frutas de temporada, acompañado de piñón, almendra, pasas y un sutil toque de cocoa, ideal para quienes buscan una propuesta diferente. También ofrece el palto tradicional y una versión vegana de cacahuate.
- Instagram: @losdanzantes
- Dirección: Parque Centenario 12, Coyoacán.
- Horarios: Lunes 12:30 p. m. a 10:00 p. m; martes y miércoles 12:30 a 11:00 p. m; jueves de 09:00 a. m. a 11:00 p. m; viernes y sábado de 09:00 a.m. a 12:00 a. m.