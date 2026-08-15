Laurentidas, el instante dorado

Tal vez por eso, quienes llegan aquí en esta estación buscan silencio, contemplación y esa paz que solo se encuentra cuando el mundo parece detenerse. Al caer la tarde y el bosque se enciende con los últimos rayos del sol, uno entiende por qué el otoño en Quebec es casi una religión. Y las Laurentidas, su santuario.

Sentiers des Cimes

. (César Sandoval)

En los bosques de la región de Mont-Blanc, una pasarela de madera se abre paso entre los árboles y se eleva en una espiral perfecta hasta alcanzar los 40 metros de altura. A cada vuelta, el paisaje se transforma: primero ves las raíces del bosque, luego las copas encendidas por el otoño, y finalmente, el horizonte completo de las Laurentidas extendiéndose en 360 grados de pura belleza. El aire se vuelve más fresco, el silencio más profundo y la luz más dorada. Caminar hasta la cima del Sentiers des Cimes es una experiencia que combina vértigo, calma y asombro: un viaje vertical hacia el corazón del bosque, donde el otoño se contempla desde otra dimensión.

StoneHaven Le Manoir

. (César Sandoval)

A orillas de los lagos de Sainte-Agathe-desMonts, el StoneHaven Le Manoir se alza como un refugio de elegancia y serenidad. Aunque su apertura es reciente, el edificio conserva el alma de una mansión centena - ria, restaurada con un respeto exquisito por su historia. Su cocina gourmet, reconocida por reinterpretar los sabores locales con delicadeza, es una de las joyas del lugar. Miembro distinguido de la prestigiosa aso - ciación Relais & Châteaux, el hotel encarna los valores de esta selecta categoría: au - tenticidad, arte culinario y hospitalidad con carácter. Su ubicación, rodeada de bosques y lagos, ofrece el equilibrio perfecto entre lujo y naturaleza, invitando a desconectar - se del mundo para disfrutar el arte de vivir con calma.