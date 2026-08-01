Todo sobre Ace Paloma, el drink oficial del Abierto de Los Cabos

No se trata de un drink cualquiera, sino de uno que nace como tributo al espíritu del US Open, inspirado en el primer cóctel que el icónico bar Dead Rabbit sirivió durante el torneo.

Esta reinterpretación eleva la paloma clásica, pero con la suavidad y profundidad de Dobel Diamante, lo que logra el perfecto equilibrio entre frescura cítrica y carácter mineral.

¿Lo mejor de todo? Es fácil y rápido de preparar. De hecho su receta es más sencillo de lo que crees: 2oz de Dobel Diamante, 4oz de refresco de toronja y splash de limón.

Pero el toque que eleva este drink y resalta los sabores es el escarchado con carbón activado. Además, la media luna de toronja refleja con su color la vibra veraniega que ocurre en un torneo como el de Los Cabos.

Y como la temática del tenis no puede pasar desapercibida, el mixólogo a cargo de este drink cierra la preparación con una pelotita de tenis en negro que funciona como mezclador.

Los asistentes al Abierto de Los Cabos pueden disfrutar de Ace Paloma hasta el último día del torneo, además de una carta de cocteles para todos los gustos, entre C6, Blanco Breeze, American Mule, First Made, Whiskey Mineral, Smash, Creyente Rojo y Quimera Tropical.