Cuando el menú gira alrededor del mar, pocos vinos resultan tan acertados como este chardonnay de uno de los siete Grand Crus de Chablis. Sus notas de cítricos, flores blancas, piedra húmeda y un delicado toque de avellana ofrecen una combinación de frescura, profundidad y elegancia perfecta para mariscos, ostiones, langosta o pescados de alta cocina. Una prueba de que los grandes blancos pueden ser tan memorables como cualquier tinto.

Precio: $3,000 MXN.

Château Nénin – Pomerol

Château Nénin es una expresión refinada del Merlot. (Fotografía: Cortesía Climats )

Los amantes de Burdeos encontrarán en esta etiqueta una expresión refinada del Merlot. Ciruela negra, cassis, cacao, cedro y trufa se combinan en un vino de gran profundidad y equilibrio, pensado para acompañar carnes rojas, cordero o preparaciones con hongos. Una botella con carácter, capaz de evolucionar durante años y de convertirse en protagonista de cualquier conversación en la mesa.

Precio: $3,500 MXN.

Vin de Constance – Klein Constantia

Vin de Constance, un vino sudafricano. (Fotografía: Cortesía Climats )

No todos los finales de una cena se recuerdan igual, y este vino sudafricano lo demuestra. Elaborado con Muscat de Alexandrie, fue el favorito de figuras como Napoleón Bonaparte, Jane Austen y Charles Dickens. Sus aromas de albaricoque, miel, flor de azahar y cítricos confitados se equilibran con una frescura excepcional, ideal para acompañar foie gras, quesos azules o simplemente disfrutarlo por sí solo como cierre de una velada inolvidable.

Precio: $3,500 MXN.

Champagne J. Lassalle Special Club

Un champagne a la altura de cualquier momento (Fotografía: Cortesía Climats )

Hay cenas que merecen empezar con una copa de champagne, y este Special Club está a la altura del momento. Elaborado únicamente en añadas excepcionales por uno de los productores independientes más respetados de la región, ofrece notas de brioche, almendra, cítricos maduros y frutas blancas, además de una burbuja fina y elegante que lo convierte en un excelente acompañante durante toda la comida.

Precio: $3,800 MXN.

Barolo Bussia – Giacomo Fenocchio

Barolo Bussia, un vino italiano con mucha personalidad (Fotografía: Cortesía Climats )

Para quienes disfrutan los vinos italianos con personalidad, este Barolo elaborado con Nebbiolo es una elección infalible. Sus aromas de rosa, cereza, regaliz, especias y tierra húmeda anticipan un vino estructurado, con taninos finos y una larga vida por delante. Funciona especialmente bien con carnes estofadas, trufa y quesos curados, y demuestra por qué el Piamonte es una de las grandes regiones vinícolas del mundo.

Precio: $2,200 MXN.

Riesling Gaisböhl GG 2020 – Dr. Bürklin-Wolf

Un vino seco alemán rompe cualquier prejuicio sobre la variedad (Fotografía: Cortesía Climats )

Este Riesling seco alemán rompe cualquier prejuicio sobre la variedad. Procedente de uno de los viñedos más prestigiosos del Palatinado y elaborado bajo principios biodinámicos, ofrece aromas de limón, durazno blanco, flores, hierbas y una intensa mineralidad. En boca destaca por su energía y precisión, convirtiéndose en un gran aliado de mariscos, cocina asiática o aves de alta gastronomía.

Precio: $2,400 MXN.

Al final, una buena botella hace mucho más que acompañar la comida: crea recuerdos, genera conversación y convierte una cena en una ocasión especial. Estas siete etiquetas son prueba de que el vino adecuado puede ser el detalle que marque la diferencia y haga que tus invitados recuerden la velada mucho después del último brindis.