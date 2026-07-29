Sus 163 habitaciones, 88 suites y exclusivas villas privadas privilegian la luz natural y las vistas panorámicas al océano. Terrazas, albercas privadas y amplios espacios interiores crean una atmósfera que transmite la sensación de una residencia frente al mar más que la de un hotel tradicional.

Una propuesta gastronómica que celebra México... y mira al Mediterráneo

La propuesta gastronómica de Park Hyatt Cabo del Sol reúne cocina mexicana, sabores mediterráneos y experiencias culinarias de primer nivel. (Fotografía: Cortesía )

La promesa de una gran experiencia culinaria comienza con las amenidades de bienvenida. Un pan danés con durazno, bombones, chocolates y jaleas de frutas reciben a los huéspedes en sus habitaciones. Todos ellos llevan el sello de Dátil, la cafetería de la propiedad que reúne granos provenientes de Chiapas, Oaxaca y Veracruz, acompañados de panadería artesanal elaborada diariamente.

Con esto queda claro que la oferta culinaria es uno de los grandes diferenciadores del resort. Mesa Madre recupera la esencia de la cocina mexicana a través de recetas inspiradas en la tradición familiar, en las recetas preparadas en casa por las madres y las abuelas mexicanas, mientras que Costamar Beach Club ofrece un ambiente relajado con mariscos frescos, cocina costera y cocteles de autor para disfrutar junto al mar.

En los próximos meses, se espera la apertura de Silán, el restaurante insignia del hotel, cuya propuesta combinará sabores del Levante y el norte de África con ingredientes de temporada provenientes de Baja California Sur.

Bienestar con el Mar de Cortés como escenario

Araya Spa, yoga frente al mar y un completo centro de bienestar convierten el descanso en una experiencia inolvidable. (Fotografía: Cortesía )

El bienestar ocupa un lugar central dentro de la experiencia Park Hyatt. El resort cuenta con uno de los centros de fitness más amplios de la región, además de un estudio de yoga y una alberca para nado frente al mar.

Por su parte, Araya Spa es uno de los más amplios del destino y fue diseñado para ofrecer tratamientos personalizados inspirados en los elementos naturales de Baja California Sur. Entre sus experiencias destaca el Ritual del Amanecer, un tratamiento de dos horas pensado para revitalizar cuerpo y mente mientras sale el sol sobre el Mar de Cortés. Sus áreas de relajación, habitadas por cactus, jardínes zen y espejos de agua, invitan a la contemplación para tranquilizar el cuerpo y la mente con la quietud del desierto.

Golf, boutiques de lujo y experiencias exclusivas

Golf, boutiques de lujo y hospitalidad de clase mundial hacen de Park Hyatt Cabo del Sol una de las aperturas hoteleras más importantes del año. (Fotografía: Cortesía )

Hospedarse en Park Hyatt Cabo del Sol también significa acceder a algunas de las mejores experiencias de la zona.

Los huéspedes pueden jugar en el reconocido campo de golf diseñado por Tom Weiskopf o recorrer Ánima Village, un exclusivo complejo que reúne boutiques de firmas internacionales como Cartier, Prada, Rolex y Ferragamo, además de una cuidada selección de restaurantes y espacios dedicados al arte y el estilo de vida.

Con la apertura de Park Hyatt Cabo del Sol, Hyatt incorpora a México una de sus marcas más top y eleva la oferta hotelera de Los Cabos con un concepto caracterizado por la calidad del diseño, la tranquilidad del entorno y las experiencias creadas para disfrutar el destino con calma. Para quienes planean una escapada al Mar de Cortés, este nuevo resort promete convertirse en una de las aperturas hoteleras más importantes del año y en un referente de la hospitalidad mexicana contemporánea en el país.