Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Viajes y Gourmet

Los 5 cuchillos que no sabías que necesitas en tu cocina (y para qué sirve cada uno)

No necesitas gastar miles de pesos en un set enorme de cuchillos. Con esta selección básica de cinco piezas, puedes preparar cualquier receta como un profesional.
mar 28 julio 2026 05:55 AM
Añadir LifeandStyle en Google
Cuchillos de cocina que debes tener
. (Shutterstock)

Una cocina bien equipada no significa tener un cajón lleno de cuchillos de diferentes modelos. La clave está en tener las herramientas adecuadas para cada tarea, y en el caso de este instrumento que utilizamos prácticamente todo el tiempo, no es la excepción.

Publicidad

No nos vas a dejar mentir, entre tantos modelos de cuchillos en el mercado, seguramente crees que necesitas uno para cada cosa. Desde picar verduras, rebanar pan, hasta filetear pescado, cortar carne u otros alimentos que requieren precisión, estos cinco cuchillos esenciales destacan por su versatilidad.

Cuchillos esenciales de cocina

El todoterreno: el cuchillo para chef

Sin duda este es el más versátil de todos y tu cocina te lo va a agradecer. Es idea para picar verduras, cortar carne, rebanar frutas, trocear verduras y hierbas y prácticamente es tu mejor aliado en las tareas diarias.

Cuchillo para chef
Cuchillo para chef. (Andre Banyai/Getty Images/iStockphoto)

Para amantes de la precisión: cuchillo santoku

Es la versión japonesa del cuchillo de chef. Destaca principalmente por sus cortes finos en pescados y verduras, pues su diseño permite movimientos más rápidos y precisos.

Por ejemplo, el modelo Swiss Classic de Victorinox fabricado en Suiza cuenta con una hoja de acero inoxidable de 17 cm, ofrece excelente equilibrio y maniobrabilidad, mango ergonómico y un diseño ligero que minimiza la fatiga.

Publicidad

Cuchillo para pan

Si te ha pasado que cortas una baguette y se aplasta, entonces estás usando el cuchillo incorrecto. Este tipo de cuchillos justamente evita que eso ocurra y funciona con otros alimentos de exterior duro e interior suave, como jitomates, melones o piñas.

Cuchillo para pan
. (master1305/Getty Images)

Cuchillo para verduras

Es ideal para pelar frutas y verduras, retirar semillas y otras tareas precisas en la cocina. Es un instrumento pequeño, pero poderoso en la precisión.

Cuchillo para verduras
. (Anchiy/Getty Images)

Cuchillo para trinchar

Tu complemento indispensable cuando se trata de servir carnes. Permite obtener cortes limpios y uniformes en carnes cocidas como pollo, pavo, res o cerdo. Si eres de los que preparan asados o piezas grandes con frecuencia, este es TU cuchillo.

Cuchillo para trinchar
. (Kajornsiri Auimanachai/Getty Images)

Además, no necesitas invertir miles de pesos en comprarlos, pues un buen cuchillo te puede durar muchos años si los mantienes correctamente. Ahora que ya sabes cuáles cuchillos comprar, no olvides darles mantenimiento con afilarlos de manera periódica, pues esto ayudará a que conserven su precisión y los manipules con mayor seguridad a la hora de cocinar.

Publicidad

Tags

Victorinox

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad