Una cocina bien equipada no significa tener un cajón lleno de cuchillos de diferentes modelos. La clave está en tener las herramientas adecuadas para cada tarea, y en el caso de este instrumento que utilizamos prácticamente todo el tiempo, no es la excepción.
Los 5 cuchillos que no sabías que necesitas en tu cocina (y para qué sirve cada uno)
No nos vas a dejar mentir, entre tantos modelos de cuchillos en el mercado, seguramente crees que necesitas uno para cada cosa. Desde picar verduras, rebanar pan, hasta filetear pescado, cortar carne u otros alimentos que requieren precisión, estos cinco cuchillos esenciales destacan por su versatilidad.
Cuchillos esenciales de cocina
El todoterreno: el cuchillo para chef
Sin duda este es el más versátil de todos y tu cocina te lo va a agradecer. Es idea para picar verduras, cortar carne, rebanar frutas, trocear verduras y hierbas y prácticamente es tu mejor aliado en las tareas diarias.
Para amantes de la precisión: cuchillo santoku
Es la versión japonesa del cuchillo de chef. Destaca principalmente por sus cortes finos en pescados y verduras, pues su diseño permite movimientos más rápidos y precisos.
Por ejemplo, el modelo Swiss Classic de Victorinox fabricado en Suiza cuenta con una hoja de acero inoxidable de 17 cm, ofrece excelente equilibrio y maniobrabilidad, mango ergonómico y un diseño ligero que minimiza la fatiga.
Cuchillo para pan
Si te ha pasado que cortas una baguette y se aplasta, entonces estás usando el cuchillo incorrecto. Este tipo de cuchillos justamente evita que eso ocurra y funciona con otros alimentos de exterior duro e interior suave, como jitomates, melones o piñas.
Cuchillo para verduras
Es ideal para pelar frutas y verduras, retirar semillas y otras tareas precisas en la cocina. Es un instrumento pequeño, pero poderoso en la precisión.
Cuchillo para trinchar
Tu complemento indispensable cuando se trata de servir carnes. Permite obtener cortes limpios y uniformes en carnes cocidas como pollo, pavo, res o cerdo. Si eres de los que preparan asados o piezas grandes con frecuencia, este es TU cuchillo.
Además, no necesitas invertir miles de pesos en comprarlos, pues un buen cuchillo te puede durar muchos años si los mantienes correctamente. Ahora que ya sabes cuáles cuchillos comprar, no olvides darles mantenimiento con afilarlos de manera periódica, pues esto ayudará a que conserven su precisión y los manipules con mayor seguridad a la hora de cocinar.