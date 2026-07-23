La diferencia no está solo en cómo se escribe su nombre. Cambia el país donde se produce, los ingredientes con los que se elabora, la forma en la que envejece e, incluso, el tipo de experiencia que ofrece al probarlo. Hay etiquetas más intensas y ahumadas, otras mucho más suaves y algunas que destacan por sus notas dulces de vainilla y caramelo.

La buena noticia es que no hace falta ser un experto para entenderlas. Conocer qué hace especial a cada uno no solo te ayudará a elegir mejor la próxima vez que estés frente a una barra o una cava. Porque sí, todo bourbon es whiskey, pero no todo whiskey es bourbon. Y ahí es donde empieza la historia.

Whisky: el clásico escocés

El whisky escocés destaca por su complejidad y profundidad. Dependiendo de la región, puede ofrecer notas ahumadas, especiadas o de frutas secas.

(Fotografía: iStock)

Si ves la palabra whisky, sin "e", casi siempre estás frente a un destilado de Escocia. De hecho, cuando alguien pide un Scotch, se refiere precisamente a este estilo.

Para llamarse Scotch Whisky debe producirse y añejarse en Escocia durante al menos tres años, siguiendo normas muy específicas. El resultado suele ser un destilado con mucha personalidad: notas de madera, frutas secas, especias y, en algunos casos, ese característico toque ahumado que tanto divide opiniones.