La Fórmula 1 sigue demostrando que ya no solo se trata de velocidad. En los últimos años, el deporte ha evolucionado hasta convertirse en una plataforma donde el lujo, la moda y la gastronomía también ocupan un lugar privilegiado. Ahora, esa apuesta da un paso más con The Out Lap, una nueva experiencia que promete convertirse en una de las más exclusivas del calendario.
La Fórmula 1 llevará la alta cocina al circuito con un exclusivo restaurante móvil de solo 12 lugares
Desarrollada por Moët Hennessy y la Fórmula 1 como parte de la alianza global que mantienen junto a LVMH, The Out Lap es un restaurante móvil que recorrerá el circuito durante el fin de semana de un Gran Premio. En lugar de limitarse a una mesa con vista a la pista, los comensales vivirán un recorrido gastronómico mientras atraviesan algunos de los puntos más emblemáticos del trazado.
La experiencia está pensada para únicamente 12 invitados por servicio, lo que la convierte en una de las propuestas más exclusivas que ha lanzado la categoría. Cada edición será diferente, ya que el recorrido se adaptará al circuito anfitrión y hará paradas estratégicas para descubrir rincones normalmente reservados para pilotos y equipos.
Pero el verdadero protagonista será el menú. Cada Gran Premio contará con la participación de un chef con estrellas Michelin, quien diseñará una propuesta inspirada en el circuito y en la cultura gastronómica del país sede. Los platillos estarán acompañados por una selección de vinos y destilados de Moët Hennessy, buscando que cada servicio sea una experiencia irrepetible tanto por el entorno como por los sabores.
Además de la cena, los asistentes tendrán acceso a experiencias que normalmente están fuera del alcance del público, como visitas al paddock y al Cool Down Room, el espacio donde los pilotos llegan apenas termina la carrera. En algunos eventos, incluso serán acompañados por embajadores de la Fórmula 1 que compartirán historias y momentos icónicos del campeonato durante el recorrido.
El debut de The Out Lap coincide con una nueva etapa para la relación entre LVMH y la máxima categoría del automovilismo. Desde 2025, el conglomerado de lujo mantiene un acuerdo de diez años con la Fórmula 1, integrando marcas como Louis Vuitton, TAG Heuer y Moët Hennessy para transformar la experiencia alrededor de cada Gran Premio.
Más allá de una simple cena, esta iniciativa refleja cómo la Fórmula 1 busca atraer a un público interesado en experiencias premium, donde el deporte convive con la alta cocina, el diseño y el lujo. En un campeonato que cada vez apuesta más por el entretenimiento fuera de la pista, la hospitalidad se ha convertido en una parte tan importante como la competencia misma.
Con solo doce lugares disponibles y un concepto que mezcla velocidad, gastronomía y acceso privilegiado, The Out Lap apunta a convertirse en uno de los boletos más codiciados de la temporada. Porque si antes el espectáculo estaba únicamente en la pista, ahora también podrá vivirse alrededor de una mesa firmada por algunos de los mejores chefs del mundo.