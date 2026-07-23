Desarrollada por Moët Hennessy y la Fórmula 1 como parte de la alianza global que mantienen junto a LVMH, The Out Lap es un restaurante móvil que recorrerá el circuito durante el fin de semana de un Gran Premio. En lugar de limitarse a una mesa con vista a la pista, los comensales vivirán un recorrido gastronómico mientras atraviesan algunos de los puntos más emblemáticos del trazado.

Solo 12 personas podrán disfrutar de cada servicio, convirtiéndolo en una de las experiencias más exclusivas de toda la temporada.

(Fotografías: LVMH )

La experiencia está pensada para únicamente 12 invitados por servicio, lo que la convierte en una de las propuestas más exclusivas que ha lanzado la categoría. Cada edición será diferente, ya que el recorrido se adaptará al circuito anfitrión y hará paradas estratégicas para descubrir rincones normalmente reservados para pilotos y equipos.

Pero el verdadero protagonista será el menú. Cada Gran Premio contará con la participación de un chef con estrellas Michelin, quien diseñará una propuesta inspirada en el circuito y en la cultura gastronómica del país sede. Los platillos estarán acompañados por una selección de vinos y destilados de Moët Hennessy, buscando que cada servicio sea una experiencia irrepetible tanto por el entorno como por los sabores.