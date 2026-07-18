Qué hacer en Nueva York, lugar donde se coronará el campeón del Mundial 2026

Clemente Bar. (Cortesía)

CAFÉ CARMELLINI

Situado dentro de The Fifth Avenue Hotel, Café Carmellini se ha convertido rápidamente en una de las reservaciones más codiciadas de Manhattan. El chef Andrew Carmellini propone una cocina inspirada en los grandes cafés europeos, servida en uno de los espacios más elegantes de la ciudad. Su excelente servicio y su concepto le valieron ser incluido en el puesto 29 de la lista North America’s 50 Best Restaurants de 2025. @cafecarmellini

DÓNDE HOSPEDARSE

1 HOTEL BROOKLYN BRIDGE

Frente a Brooklyn Bridge Park y con algunas de las vistasmás privilegiadas del skyline de Manhattan, 1 Hotel Brooklyn Bridge representa el lado más contemporáneo de Nueva York. Su filosofía sostenible, el uso de materiales recuperados,la integración de vegetación en todos los espacios y una espectacular terraza con piscina lo han convertido en uno de los hoteles más deseados de la ciudad durante el verano. @1hotel.bklynbridge

BACCARAT HOTEL

Respaldada por la que probablemente sea la marca de objetos de cristal más conocida del mundo y por Preferred Hotels & Resorts, esta propiedad ocupa los primeros 12 pisos de una torre que se encuentra justo frente al Museo de Arte Moderno y a pocos metros de las boutiques de la Quinta Avenida. El diseño de interiores lleva el sello del estudio parisino Gilles & Boissier y la dirección de sus espacios gastronómicos está a cargo del chef Gabriel Kreuther, galardonado con dos estrellas Michelin. Adicionalmente, en su interior se encuentra el primer spa que la marca La Mer instaló en territorio estadounidense. @baccarathotels