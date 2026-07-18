Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Viajes y Gourmet

Qué hacer en Nueva York, lugar donde se coronará el campeón del Mundial 2026

La Gran Manzana será la ciudad donde se corone el campeón de la Copa del Mundo 2026. Si viajas para presencia el importante evento, no pierdas la oportunidad de explorar la urbe con estas recomendaciones.
sáb 18 julio 2026 09:00 AM
Añadir LifeandStyle en Google
Qué hacer en Nueva York, sede de la final del Mundial 2026
Si tienes planeado visitar Nueva York, estas opciones no pueden pasar desapercibidas. (FOTOS: CORTESÍA, ERIC LAIGNEL)

DÓNDE COMER Y BEBER

CLEMENTE BAR

Ubicado en la planta superior del Eleven Madison Park, este bar ofrece una experiencia más relajada que el famoso restaurante que puso esta calle en el radar de los foodies del mundo. Manteniendo la misma atención al detalle que su vecino, el concepto es resultado de la colaboración entre el chef Daniel Humm y el artista Francesco Clemente. Sus cocteles refinados, una excelente selección de vinos y una atmósfera íntima lo han posicionado como uno de los favoritos de la escena gastronómica de la Gran Manzana. @theclementebar

Publicidad
Clemente bar, Nueva York
Clemente Bar. (Cortesía)

CAFÉ CARMELLINI

Situado dentro de The Fifth Avenue Hotel, Café Carmellini se ha convertido rápidamente en una de las reservaciones más codiciadas de Manhattan. El chef Andrew Carmellini propone una cocina inspirada en los grandes cafés europeos, servida en uno de los espacios más elegantes de la ciudad. Su excelente servicio y su concepto le valieron ser incluido en el puesto 29 de la lista North America’s 50 Best Restaurants de 2025. @cafecarmellini

DÓNDE HOSPEDARSE

1 HOTEL BROOKLYN BRIDGE

Frente a Brooklyn Bridge Park y con algunas de las vistasmás privilegiadas del skyline de Manhattan, 1 Hotel Brooklyn Bridge representa el lado más contemporáneo de Nueva York. Su filosofía sostenible, el uso de materiales recuperados,la integración de vegetación en todos los espacios y una espectacular terraza con piscina lo han convertido en uno de los hoteles más deseados de la ciudad durante el verano. @1hotel.bklynbridge

BACCARAT HOTEL

Respaldada por la que probablemente sea la marca de objetos de cristal más conocida del mundo y por Preferred Hotels & Resorts, esta propiedad ocupa los primeros 12 pisos de una torre que se encuentra justo frente al Museo de Arte Moderno y a pocos metros de las boutiques de la Quinta Avenida. El diseño de interiores lleva el sello del estudio parisino Gilles & Boissier y la dirección de sus espacios gastronómicos está a cargo del chef Gabriel Kreuther, galardonado con dos estrellas Michelin. Adicionalmente, en su interior se encuentra el primer spa que la marca La Mer instaló en territorio estadounidense. @baccarathotels

Publicidad

DÓNDE COMPRAR

AIMÉ LEON DORE

Más que una marca, Aimé Leon Dorese ha vuelto un símbolo del Nueva York contemporáneo. Su tienda insignia sobre Mulberry Street funciona como punto de encuentro para amantes de la moda, del diseño y de la cultura urbana. Entre espresso, publicaciones especializadas y colecciones cuidadosamente curadas, resume perfectamente la estética de la nueva generación creativa neoyorquina. @aimeleondore

QUÉ VISITAR

LA BIENAL DEL WHITNEY

Considerada una de las exposiciones más importantes del arte contemporáneo estadounidense,la Whitney Biennial reúne en las instalaciones del museo –localizado en el Meatpacking District– a 56 artistas y colectivos que exploran algunos de los temas más relevantes de nuestro tiempo. A través de medios tan diversos como el performance, el cine y el sonido, esta muestra –abierta al público hasta el 26 de agosto– explora las relaciones en el mundo actual gracias a la curaduría de Marcela Guerrero y Drew Sawyer. @whitneymuseum

BROOKLYN MUSEUM

Desde el pasado mes de mayo y hasta el próximo 6 de diciembre, este recinto cultural rinde un homenaje a una de las diseñadoras más innovadoras de la industria de la moda. La muestra bautizada como ‘Iris van Herpen: Sculpting the Senses’ destaca el genio de esta holandesa que fusiona moda, tecnología y ciencia en colecciones de moda que han cautivado a celebridades como Beyoncé, Björk, Cate Blanchett, Miley Cyrus, Lady Gaga y Ariana Grande. Las composiciones musicales de Salvador Breed sirven como fondo a un montaje en el que la fluidez del agua, la física del movimiento, la percepción del sonido y la luz y la interconexión profunda con la naturaleza dan paso a una experiencia sensorial asombrosa. @brooklynmuseum

Publicidad

Tags

Nueva York

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad