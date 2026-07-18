Qué hacer en Nueva York, lugar donde se coronará el campeón del Mundial 2026

DÓNDE COMPRAR
AIMÉ LEON DORE
Más que una marca, Aimé Leon Dorese ha vuelto un símbolo del Nueva York contemporáneo. Su tienda insignia sobre Mulberry Street funciona como punto de encuentro para amantes de la moda, del diseño y de la cultura urbana. Entre espresso, publicaciones especializadas y colecciones cuidadosamente curadas, resume perfectamente la estética de la nueva generación creativa neoyorquina. @aimeleondore
QUÉ VISITAR
LA BIENAL DEL WHITNEY
Considerada una de las exposiciones más importantes del arte contemporáneo estadounidense,la Whitney Biennial reúne en las instalaciones del museo –localizado en el Meatpacking District– a 56 artistas y colectivos que exploran algunos de los temas más relevantes de nuestro tiempo. A través de medios tan diversos como el performance, el cine y el sonido, esta muestra –abierta al público hasta el 26 de agosto– explora las relaciones en el mundo actual gracias a la curaduría de Marcela Guerrero y Drew Sawyer. @whitneymuseum
BROOKLYN MUSEUM
Desde el pasado mes de mayo y hasta el próximo 6 de diciembre, este recinto cultural rinde un homenaje a una de las diseñadoras más innovadoras de la industria de la moda. La muestra bautizada como ‘Iris van Herpen: Sculpting the Senses’ destaca el genio de esta holandesa que fusiona moda, tecnología y ciencia en colecciones de moda que han cautivado a celebridades como Beyoncé, Björk, Cate Blanchett, Miley Cyrus, Lady Gaga y Ariana Grande. Las composiciones musicales de Salvador Breed sirven como fondo a un montaje en el que la fluidez del agua, la física del movimiento, la percepción del sonido y la luz y la interconexión profunda con la naturaleza dan paso a una experiencia sensorial asombrosa. @brooklynmuseum