Durante años, agregar agua al whisky ha dividido opiniones. Para algunos puristas, modificar una copa perfectamente servida es casi un pecado; para otros, es un pequeño ritual que transforma por completo la experiencia.
¿Agua en el whisky? La ciencia dice que sí y nosotros te decimos cuanta
Lo cierto es que la ciencia parece darle la razón al segundo grupo. Cuando se añaden unas gotas de agua, el alcohol deja de dominar por completo el perfil aromático y permite que otros compuestos volátiles emerjan con mayor claridad. En otras palabras, aparecen notas que antes pasaban desapercibidas: frutas, especias, miel, vainilla o incluso matices ahumados pueden sentirse de una forma distinta.
Sin embargo, la diferencia entre potenciar un whisky y arruinarlo es mucho más pequeña de lo que parece. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad Estatal de Washington analizó distintos estilos de whisky, desde bourbon y centeno hasta escoceses e irlandeses, para entender cómo cambia su composición aromática al entrar en contacto con el agua. Después de evaluar tanto el comportamiento químico como la percepción de un panel de catadores, llegaron a una conclusión bastante clara: agregar demasiada agua iguala los aromas, haciendo que las diferencias entre un whisky y otro prácticamente desaparezcan.
¿La referencia? No superar aproximadamente el 20% de agua respecto al volumen del whisky. Si sirves una medida de 60 ml, el límite estaría cerca de los 12 ml de agua. Más allá de esa proporción, el carácter propio del destilado comienza a perderse.
Eso no significa que debas medir cada gota.
La mejor forma de hacerlo sigue siendo la más sencilla: comenzar con unas cuantas gotas de agua a temperatura ambiente, probar el whisky, volver a olerlo y decidir si realmente necesita un poco más. Cada etiqueta reacciona de forma distinta, especialmente aquellas con mayor graduación alcohólica, donde el agua suele ayudar a suavizar la intensidad y revelar una mayor complejidad.
¿Y el hielo?
Aunque es una forma popular de disfrutarlo, el frío reduce la volatilidad de los aromas, por lo que muchas de las notas más delicadas permanecen "dormidas" mientras la bebida está demasiado fría. Si prefieres un whisky fresco, un cubo grande suele ser una mejor opción, ya que enfría lentamente y retrasa la dilución.
Al final, no existe una única manera correcta de beber whisky. Solo, con hielo o con solo un poco de agua, la mejor copa siempre será la que más disfrutes. Pero ahora sabes que, si decides añadir agua, bastan unas cuantas gotas para descubrir un whisky completamente diferente.