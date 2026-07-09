¿La referencia? No superar aproximadamente el 20% de agua respecto al volumen del whisky. Si sirves una medida de 60 ml, el límite estaría cerca de los 12 ml de agua. Más allá de esa proporción, el carácter propio del destilado comienza a perderse.

Eso no significa que debas medir cada gota.

La mejor forma de hacerlo sigue siendo la más sencilla: comenzar con unas cuantas gotas de agua a temperatura ambiente, probar el whisky, volver a olerlo y decidir si realmente necesita un poco más. Cada etiqueta reacciona de forma distinta, especialmente aquellas con mayor graduación alcohólica, donde el agua suele ayudar a suavizar la intensidad y revelar una mayor complejidad.

La ciencia sugiere que una dilución moderada potencia la experiencia, pero demasiada agua puede hacer que el whisky pierda personalidad. (Fotografía: Canva)

¿Y el hielo?

Aunque es una forma popular de disfrutarlo, el frío reduce la volatilidad de los aromas, por lo que muchas de las notas más delicadas permanecen "dormidas" mientras la bebida está demasiado fría. Si prefieres un whisky fresco, un cubo grande suele ser una mejor opción, ya que enfría lentamente y retrasa la dilución.

Al final, no existe una única manera correcta de beber whisky. Solo, con hielo o con solo un poco de agua, la mejor copa siempre será la que más disfrutes. Pero ahora sabes que, si decides añadir agua, bastan unas cuantas gotas para descubrir un whisky completamente diferente.