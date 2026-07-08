Tori

Tori inicia una nueva etapa con el chef Marcelo Hisaki, manteniendo la esencia de la cocina japonesa desde una mirada contemporánea y ligada a los ingredientes mexicanos. (Fotografías: Cortesía )

Una renovación encabezada por Esrawe Studio marca el inicio de una nueva etapa del famoso edificio diseñado por Michel Rojking, localizado en Polanco, que durante varios años albergó al Tori Tori. En esta era encabezada por el chef Marcelo Hisaki, el respeto por la cocina japonesa se mantiene como el eje rector, pero también se apuesta por una perspectiva más libre y fresca ligada a México y a los ingredientes que ofrece el país. La idea es sumar productos que destaquen por su frescura y calidad, siempre y cuando aporten sabor y nuevas capas de complejidad.

Una aclaración importante es que en este proceso no se busca mexicanizar los platillos ni tampoco crear una propuesta de comida fusión. Los sashimis, nigiris y el sake siguen estando presentes en las mesas de este nuevo espacio que refresca uno de los conceptos más queridos de la Ciudad de México.

@tori.japanese

Universal de Hamburguesas

Universal de Hamburguesas lleva las burgers a su versión más honesta: buen pan, carne de calidad y una técnica que deja hablar a cada ingrediente. (Fotografías: Cortesía )

La esencia urbana y relajada a la que está asociada el universo de las hamburguesas, fue adaptada por los creadores de este concepto –con años de experiencia en la organización de festivales musicales y la operación de restaurantes– que acaba de aterrizar en la Ciudad de México. Su obsesión es clara: crear una hamburguesa bien hecha sin complicaciones ni ingredientes innecesarios. La propuesta gira en torno a las burgers llevadas a su mejor versión: carne con blend propio de ranchos seleccionados, pan de la casa y una técnica perfeccionada al detalle. Sin ingredientes de relleno, sin extras que no aportan.

Cada elemento tiene un propósito, y el resultado son unas hamburguesas que se comen con las manos. Además de las smash –aplanadas directamente en la parrilla– también hay una más jugosa y gruesa, una de pollo frito y una vegetariana, cada una con un par de variaciones. Localizada en la zona de Virreyes, la marca no busca hacer ruido pasajero sino colarse de verdad en la rutina de la ciudad, convirtiéndose en un lugar al que la gente vuelva no porque esté de moda sino porque es bueno.

@universaldehamburguesasmx