Se distingue por utilizar cacao 100 % mexicano proveniente de Chontalpa, Tabasco, y del Soconusco, Chiapas. Además, elabora bombones con rellenos inspirados en sabores muy mexicanos, como mole, mezcal, pan de muerto, Boing de guayaba, Gansito, Sugus y chicle Motita, todos elaborados con técnicas europeas que garantizan un producto de gran calidad.

Dónde comprar: Coyoacán (Cuauhtémoc 180, Del Carmen) y Polanco (Julio Verne 104, Local B).

Tout Chocolat

Desde 2006, Tout Chocolat ha combinado creatividad, ingredientes de la más alta calidad y pasión para crear chocolates, convirtiéndose en una de las firmas más prestigiosas de la ciudad.

Detrás de la marca está Luis Robledo, reconocido como Latin America's Best Pastry Chef por la prestigiosa lista de The World's 50 Best Restaurants. Entre sus imperdibles destacan los bombones con rellenos de la casa, como el de frambuesa con chocolate de 72 % de cacao.

Dónde comprar: Condesa (Ámsterdam 154, Hipódromo) y Polanco (Av. Emilio Castelar 22).

La Rifa

La Rifa es una de las chocolaterías artesanales más reconocidas de la CDMX y se ha hecho famosa por su filosofía "del grano a la barra", además de trabajar directamente con productores de cacao mexicano.

La calidad de sus chocolates cautivó al chef René Redzepi, quien comenzó a utilizar sus barras en su restaurante tras conocer la marca durante la temporada de Noma México en 2017, y desde entonces las ha servido de manera constante en el restaurante de Copenhague.

Además de sus chocolates, ofrecen bebidas tradicionales de cacao y una selección de repostería. Entre sus especialidades destaca el Blanco Jaguar, elaborado con cacao joven proveniente de Ostuaca, Chiapas, así como variedades infusionadas con cardamomo, miel o chiles guajillo y mulato.

Dónde comprar: Dinamarca 47, Cuauhtémoc.

Mucho, Museo del Chocolate

Más que un lugar para comprar chocolate, este espacio, ubicado dentro de una casona construida en 1909, ofrece nueve salas temáticas que recorren la historia del chocolate, desde sus orígenes en la época prehispánica hasta la actualidad.

Toda la experiencia está diseñada para enaltecer la cultura mexicana y su estrecha relación con el cacao y el chocolate. Al finalizar el recorrido, también puedes adquirir diferentes productos para llevarte un recuerdo dulce a casa.

Dónde está: Milán 45, Juárez.

Dolcenero

Fundada en 2018, Dolcenero está inspirada en la obra, la filosofía y la obsesión artística de Salvador Dalí y Joan Miró. Sus piezas más representativas tienen la forma conceptual de un huevo.

Mao Montiel, creador de la firma, ha desarrollado un menú de bombones con un espíritu profundamente mexicano, con sabores como chapulín, ajo frito, mole, maíz y ajonjolí.

Dolcenero no cuenta con una tienda física, pero puedes adquirir sus productos a través de su tienda en línea .