Julio nos regala una de las fechas más dulces del año. Si aún no lo sabías, cada 7 de julio se celebra el Día Mundial del Chocolate, uno de los postres favoritos en todo el mundo.
Celebra el Día del Chocolate en una de estas cinco chocolaterías de la CDMX (o en todas)
Julio nos regala una de las fechas más dulces del año. Si aún no lo sabías, cada 7 de julio se celebra el Día Mundial del Chocolate, uno de los postres favoritos en todo el mundo.
Aunque hay quienes lo celebran el 13 de septiembre, el 7 de julio se ha consolidado como una de las fechas internacionales dedicadas al chocolate. La diferencia es mínima, pero eso significa que tenemos dos oportunidades al año para disfrutar de este manjar.
Se dice que la elección del 7 de julio se debe a que, en 1550, el chocolate llegó a Europa desde América. La efeméride fue instituida en 2010 por la Organización Internacional de Productores de Cacao y la Academia Francesa de los Maestros Chocolateros y Confiteros.
Y como no necesitamos más pretexto que este para disfrutar de un buen chocolate, nos dimos a la tarea de reunir cinco lugares en la CDMX donde puedes consentirte con una buena porción. Eso sí, siempre con medida y sin remordimientos.
QUE BO! Chocolatería
Creada por el chef José Ramón Castillo, esta chocolatería mexicana, fundada en 2004, fue la primera del país en ser incluida en la guía francesa Le Guide des Croqueurs de Chocolat, que la reconoce como una de las mejores del mundo.
Se distingue por utilizar cacao 100 % mexicano proveniente de Chontalpa, Tabasco, y del Soconusco, Chiapas. Además, elabora bombones con rellenos inspirados en sabores muy mexicanos, como mole, mezcal, pan de muerto, Boing de guayaba, Gansito, Sugus y chicle Motita, todos elaborados con técnicas europeas que garantizan un producto de gran calidad.
Dónde comprar: Coyoacán (Cuauhtémoc 180, Del Carmen) y Polanco (Julio Verne 104, Local B).
Tout Chocolat
Desde 2006, Tout Chocolat ha combinado creatividad, ingredientes de la más alta calidad y pasión para crear chocolates, convirtiéndose en una de las firmas más prestigiosas de la ciudad.
Detrás de la marca está Luis Robledo, reconocido como Latin America's Best Pastry Chef por la prestigiosa lista de The World's 50 Best Restaurants. Entre sus imperdibles destacan los bombones con rellenos de la casa, como el de frambuesa con chocolate de 72 % de cacao.
Dónde comprar: Condesa (Ámsterdam 154, Hipódromo) y Polanco (Av. Emilio Castelar 22).
La Rifa
La Rifa es una de las chocolaterías artesanales más reconocidas de la CDMX y se ha hecho famosa por su filosofía "del grano a la barra", además de trabajar directamente con productores de cacao mexicano.
La calidad de sus chocolates cautivó al chef René Redzepi, quien comenzó a utilizar sus barras en su restaurante tras conocer la marca durante la temporada de Noma México en 2017, y desde entonces las ha servido de manera constante en el restaurante de Copenhague.
Además de sus chocolates, ofrecen bebidas tradicionales de cacao y una selección de repostería. Entre sus especialidades destaca el Blanco Jaguar, elaborado con cacao joven proveniente de Ostuaca, Chiapas, así como variedades infusionadas con cardamomo, miel o chiles guajillo y mulato.
Dónde comprar: Dinamarca 47, Cuauhtémoc.
Mucho, Museo del Chocolate
Más que un lugar para comprar chocolate, este espacio, ubicado dentro de una casona construida en 1909, ofrece nueve salas temáticas que recorren la historia del chocolate, desde sus orígenes en la época prehispánica hasta la actualidad.
Toda la experiencia está diseñada para enaltecer la cultura mexicana y su estrecha relación con el cacao y el chocolate. Al finalizar el recorrido, también puedes adquirir diferentes productos para llevarte un recuerdo dulce a casa.
Dónde está: Milán 45, Juárez.
Dolcenero
Fundada en 2018, Dolcenero está inspirada en la obra, la filosofía y la obsesión artística de Salvador Dalí y Joan Miró. Sus piezas más representativas tienen la forma conceptual de un huevo.
Mao Montiel, creador de la firma, ha desarrollado un menú de bombones con un espíritu profundamente mexicano, con sabores como chapulín, ajo frito, mole, maíz y ajonjolí.
Dolcenero no cuenta con una tienda física, pero puedes adquirir sus productos a través de su tienda en línea .