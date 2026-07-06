Esa visión ha despertado el interés de algunas de las firmas hoteleras más prestigiosas del mundo. Club Med, Hilton, Wyndham y Hyatt ya han establecido operaciones en la región, mientras que Four Seasons prepara la apertura de su esperado resort y residencias para 2027. A este crecimiento se suma la próxima inversión de Meliá Hotels International, consolidando a Miches como uno de los proyectos turísticos con mayor proyección del Caribe.

Four Seasons, Hyatt, Hilton, Club Med, Wyndham y próximamente Meliá impulsan el crecimiento de Miches con una visión sostenible. (Fotografía: Cortesía)

Pero, a diferencia de otros destinos donde los hoteles son el atractivo principal, aquí la arquitectura parece responder al paisaje y no al revés. La intención es que playas como Esmeralda, las montañas, los ríos y la biodiversidad que caracteriza a la región sigan definiendo la experiencia del viajero. Es una manera distinta de entender la exclusividad: preservar aquello que hace único al destino.

Durante la presentación internacional de Miches en Miami, el ministro de Turismo de República Dominicana, David Collado, resumió el espíritu que guía esta transformación: "Miches demuestra que cuando trabajamos con una visión compartida es posible crear destinos de clase mundial, proteger nuestros recursos naturales, generar oportunidades para las comunidades y atraer inversiones que fortalecen el liderazgo turístico de la República Dominicana."

La presentación internacional en Miami mostró por qué Miches es uno de los destinos turísticos con mayor proyección de República Dominicana. (Fotografía: Cortesía )

Sus palabras reflejan una tendencia que está redefiniendo el turismo premium. El viajero contemporáneo busca privacidad, diseño y servicio, pero también autenticidad. Quiere regresar con la sensación de haber descubierto un lugar que todavía conserva identidad propia.

Quizá esa sea la mayor promesa de Miches. No convertirse en el próximo destino de moda del Caribe, sino demostrar que aún es posible construir una nueva forma de viajar donde el lujo nace del respeto por el paisaje, la cultura y el tiempo. En una región donde parecía que todo estaba descubierto, este rincón de República Dominicana recuerda que los mejores viajes siguen comenzando con la sensación de haber encontrado un secreto.