Ahora que la historia de Carmy, Sydney, Richie y el resto del equipo llegó a su final, queda una ciudad llena de escenarios que cualquier fan puede recorrer para volver a sentirse dentro de la serie.

El restaurante donde empezó todo

Gran parte de la magia ocurre dentro de The Bear, pero el restaurante existe en la vida real. Se trata de Mr. Beef, el icónico local ubicado en River North que sirvió como inspiración para el restaurante de la serie y que hoy se ha convertido en una parada obligada para quienes visitan Chicago.

Los lugares que hicieron inolvidable la última temporada

El cierre de la serie está lleno de pequeños detalles que celebran la esencia de la ciudad.

Uno de los momentos más entrañables ocurre cuando Sydney desayuna junto a su padre en un diner inspirado en White Palace Grill, un clásico abierto las 24 horas que conserva el encanto de la vieja Chicago.

Más adelante, Carmy recorre las orillas del río Chicago acompañado por John Mulaney, regalándonos una de las postales más reconocibles de la ciudad y recordándonos por qué su arquitectura es considerada una de las más importantes del mundo.